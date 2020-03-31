العراقي للتجارة: 3 مليارات دولار زيادة في رأس مال المصرف

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) زيادة جديدة لرأس ماله تضيف له المزيد من القوة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية للسنوات 2020-2023.

وذكر المصرف في بيان صحافي، ان “المصرف العراقي للتجارة قام بزيادة رأسماله من 2.3 مليار دولار (2.7 تريليون دينار عراقي) إلى 3 مليارات دولار (3.5 تريليون دينار عراقي) في ضوء نتائج اعماله للسنة 2019 بعد تدقيقها من قبل شركة التدقيق الدولية ارنست اند يونغ (E&Y) واستناداً لموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي”.

وأضاف أنه “كان قد حقق نمواً كبيراً في ايراداته للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 إذ بلغت 708 مليون دولار (837 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 12% عن السنة السابقة وبصافي ربح بلغ 556 مليون دولار (657 مليار دينار عراقي) بزيادة بنسبة 68٪ عن السنة السابقة”.

وبين المصرف، أنه “حقق نمواً إجمالياً في أصوله بلغ 29 مليار دولار (34 تريليون دينار عراقي) بزيادة بنسبة 27٪ عن السنة السابقة”.