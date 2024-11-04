الجوزاء: الحظ يبتسم

يقدم الفلكيون نصائح لأصحاب الأبراج حول ما يقوله لهم الحظ في بداية هذا الشهر. ينصحك علماء الفلك بألا تحاول مقاومة حسن الحظ الذي تتمتع به اليوم. ابذل كل جهودك لتحقق النجاح، وحاول أن تحتوي أحباءك. أعط قلبك فرصة للانطلاق، حيث تتميز اليوم بسرعة البديهة.

السرطان: لقد تركت أمس الكثير من الأعمال دون إنجازها، ولذلك أنت مضطر اليوم لإكمالها بغض النظر عن الوقت الذي قد تحتاجه. لا تتذمر، فهذا قد يزيد من نقاطك في العمل ويبهر الجميع، خاصة الزملاء. ولكن احذر من التوتر.

الأسد: اجتماعك اليوم مع الأصدقاء أو مجموعة من الزملاء قد يغير أفكارك إلى الأفضل، فاحرص على أن تظل معهم لأطول وقت ممكن. ربما تملك بعض المعلومات والأفكار التي تريد مشاركتها معهم. قد يحمل أصدقاؤك لك أخباراً سارة.

العذراء: اعرف كيف تتصرف في هذه الأجواء الضاغطة، ولا تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. قد تحدث مفاجآت في فترة الظهيرة، لكنها لن تسعدك. أما في فترة ما بعد الظهر، فالوضع يتحسن قليلاً، لكن مزاجك يبقى معكرا لكن ستزول هذه الغيمة وستكوم الامور في صالحك دائما.