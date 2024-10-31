إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود بـ”عمليات” شمالي غزة

الصباح الجديد ــ وكالات:

قتل اربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابط من الوحدة متعددة الأبعاد خلال نشاط عملياتي في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لإعلان الجيش الإسرائيلي.

ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر بشأن وفاة الجنود الإسرائيليين، حسب بيان الجيش الإسرائيلي، لكن الإعلان عنها يترافق مع تصعيد القصف الإسرائيلي بالقطاع.

وفي تطور آخر أشارت مصادر طبية، إلى أن 115 شخصا قتلوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 109 منهم شمال القطاع.

أسفر قصف إسرائيلي، على مبنى سكني في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، إلى مقتل 93 شخصا، وفقدان 40 آخرين لم يعرف مصيرهم حتى الآن، حسب مصادر في السلطات الصحية بالقطاع.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت في وقت سابق، أن من بين القتلى أكثر من 17 طفلا.

وذكر سكان بالمنطقة أن المبنى المستهدف يضم “أكثر من 100 نازح”، مناشدين مساعدة العالقين تحت الأنقاض بأقصى سرعة ممكنة.

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 43,061 “أغلبيتهم من الأطفال والنساء” منذ بدء القصف الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت منذ ذات التاريخ حصيلة الإصابات إلى 101,223 “في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض”، وفق المصادر الطبية في غزة.