إشادة أولمبية بنجاح المنافسات نتائج عراقية مبهرة في اليوم الأول لبطولة غربي أسيا الخامسة بالسكواش

إعلام اللجنة الأولمبية

بحضور عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الدكتور هردة رؤوف والمستشار الاعلامي للسيد رئيس اللجنة جعفر العلوجي ورئيس الاتحاد العراقي للسكواش وممثلي الفرق المشاركة إنطلقت مساء اليوم الثلاثاء على قاعة فندق گراند ملينيوم بطولة غربي آسيا للسكواش الفردي والفرقي التي يضيفها الاتحاد العراقي للعبة لغاية يوم الأحد المقبل بمشاركة ستة منتخبات هي إيران والكويت واليمن وفلسطين وعمان بالاضافة للمنتخب العراقي مستضيف البطولة.وأشاد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدكتور هردة رؤوف بالبطولة قائلاً ”بانها أثبتت نجاحها من خلال ما لمسناه من ارتياح وسعادة لجميع الضيوف‟ معرباً “عن سعادته باستعادة العراق قدرته في استضافة البطولات الدولية ونجاحها، وخبرة ملاكاته الادارية والفنية والاعلامية التي تراكمت في السنوات الأخيرة بهذا الصدد‟.

وختم رؤوف حديثه مشيراً الى ”دعم رئيس اللجنة الأولمبية، ومكتبها التنفيذي لجميع الاتحادات الرياضية الوطنية، ومنها إتحاد السكواش‟، لافتاً في الوقت ذاته الى ”ان منهج اللجنة الأولمبية هذا يندرج في سياق الدعم الحكومي للملف الرياضي الوطني وسعي دولة رئيس الوزراء الى توظيف الطاقات الرياضية الواعدة في تحقيق المنجز الرياضي الذي يطمح له الجمهور العراقي‟. من جهته عبر رئيس الاتحاد العراقي للسكواش الدكتور علي جهاد عن سعادته بنجاح البطولة وإحاطتها بالاهتمام الوطني الحكومي والأولمبي مؤكداً على ”إن ذلك سيسهم الى حد كبير في توسيع قواعد اللعبة ونشرها وازدياد عدد ممارسيها في عموم محافظات البلاد وهو ما يسعى اليه اتحاد اللعبة‟. كما أعرب جهاد عن ”سعادته بما وصل إليه نجوم المنتخب الوطني العراقي من جاهزية تامة لأجل كسب البطولة بعد معسكرين مكثفين خارجي أقيم في مصر، ومحلي إحتضنته محافظة السليمانية في كردستان العراق‟، مشيداً بدعم اللجنة الأولمبية الكبير لاتحاد اللعبة ووقوفها على جميع التحضيرات، وتواصل رئيس اللجنة الدكتور عقيل مفتن مع الاتحاد لمتابعة جميع التفاصيل التي تتعلق بها.

وفي سياق ذي صلة فقد شهدت البطولة، قبل إطلاق منافساتها، إقامة ورشة مكثفة للحكام المشاركين حول المستجدات في القانون الدولي وآخر التحديثات من الاتحاد الدولي للعبة، قدمها وحاضر فيها الحكم الآسيوي والخبير الكويتي عبد الرحمن العويش، فيما سيناقش إتحاد غرب آسيا يوم الجمعة المقبل، وعلى هامش البطولة أيضاً، منهاجه العام وأبرز مفردات عمله خلال المرحلة المقبلة.

هذا وقد أسفرت نتائج اليوم الأول للفردي عن تألق أبطال منتخب العراق بالسكواش وتحقيق الفوز من خلال عبد الله هاشم وفيصل عاصم وذو الفقار كريم وحسنين عبيد ومحمد مصطفى وحسين جهاد وتمكنوا من الفوز على نظرائهم من فلسطين وإيران والكويت وعمان واليمن فيما خسر لاعبنا علي حسين مباراته أمام لاعب سلطنة عمان وليد النيري.جدير بالذكر ان البطولة التي شهدت إشادات واسعة من جميع وفود البلدان المشاركة تخللها موقف نبيل يسجل للعراق بالتكفل في نفقات مشاركة منتخبي فلسطين واليمن الشقيقين.

أختتمت بمدينة السليمانية في كردستان العراق الدورة التدريبية الدولية للمبارزة التي نظمها إتحاد غربي آسيا، والتي استمرت خمسة أيام، بمشاركة واسعة من مدربي دول إقليم غربب آسيا.وتضمن برنامج الدورة التي حاضر فيها المحاضر الدولي الروماني بيترو كوكي عن أهمية تطوير المهارات الأساسية للمشاركين بهدف الارتقاء بمستوياتهم.و عبّر رئيس إتحاد غربي آسيا زياد حسن عن “فخره واعتزازه بنجاح الدورة”، موضحاً أن هذا النجاح تحقق بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من جميع المشاركين، ولشعورهم بأهمية الدورات التدريبية التي ترفع من مستوى الملاكات التدريبية بالمبارزة“وبين أن الدورة تعد من أفضل الدورات التدريبية بشهادة المشاركين كافة، والمتابعين والوسط المعني بالمبارزة في دول إقليم غربي آسيا“.من جانبه عبّر المحاضر الدولي، الروماني بيترو كوكي عن سعادته بالمشاركة قائلاً “لقد سعدت كثيراً بدعوتي كمحاضر في هذه الدورة، وبذلت كل ما بوسعي لأقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات والخبرات للمدربين آملاً أن تكون هذه التجربة مفيدة ومثمرة لهم في مسيرتهم المهنية“.هذا وحضر حفل الختام وتوزيع شهادات المشاركة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، بينهم الشيخ حسين الشريف، نائب رئيس إتحاد غربي آسيا ورئيس الاتحاد اليمني للمبارزة، والسيد داود متولي رئيس الاتحاد الفلسطني وإياد مغايرة رئيس الاتحاد الأردني.