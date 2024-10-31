روسيا تلوح بـ”النووي” مجددا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أجرت مناورات عسكرية نووية، تتضمن إطلاقا تدريبيا لصواريخ، وسط تصاعد التوترات مع الغرب بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤولين عسكريين قولهم إن التدريبات تضمنت الغواصات وقاذفات القنابل الحاملة للصواريخ. كما تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وفي أكثر من مرة، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلاح بلاده النووي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، واستمرار دعم أميركا وأوروبا لكييف.

وقال وزير الدفاع أندريه بيلوسوف إن القوات “ستتدرب على توجيه ضربة نووية شاملة ردا على ضربة نووية للعدو”، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية.

وتأتي مناورات امس الاول الثلاثاء بعد سلسلة من التدريبات الأخرى لقوات روسيا النووية. في وقت سابق من هذا العام، وأجرت القوات الروسية تمرينا نوويا مشتركا مع حليفتها بيلاروس، التي استضافت بعضا من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.

وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتمال اللجوء إلى الأسلحة النووية في إطار الهجوم الروسي على أوكرانيا مرات عدة واقترح الشهر الماضي أن توسع موسكو قواعدها بشأن استخدام الأسلحة النووية للسماح لها بالرد نوويا على أي هجوم جوي “كبير”.