كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد

عودة النجم البرتغالي تحيي آمال الشياطين الحمر

لندن ـ وكالات:

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أول أمس عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من يوفنتوس الإيطالي.جاء ذلك بعدما وافق يوفنتوس على العرض الرسمي الذي تقدم به الشياطين الحمر والبالغة قيمته 28 مليون يورو.وودّع رونالدو (36 عاماً) أول أمس زملاءه في يوفنتوس بعد زيارته لمقر تدريبات الفريق الإيطالي في تورينو.

وبعد رحيله عن مانشستر يونايتد وهو في حالة رائعة قبل 12 عاما، ولم يمض وقت طويل على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، سيعود كريستيانو رونالدو إلى النادي الذي يتطلع لاستعادة أمجاده.قالوا إنه لن يعود أبدا، لكن جماهير يونايتد كانت متشوقة لعودة رونالدو منذ سنوات عديدة في أمل بائس أكثر من أي شيء اخر.

وكانت من الممكن أن تثير عودة رونالدو إلى إنجلترا مشاعر مختلفة تماما بين جماهير يونايتد بعد انتشار تقارير واسعة النطاق تفيد بأن المهاجم البرتغالي كان على وشك الانضمام إلى المنافس المحلي اللدود مانشستر سيتي.وبدلا من ذلك تم الاتفاق على الشروط الشخصية والتأشيرة والفحص الطبي، وسيعود رونالدو إلى النادي الذي حوله من مراهق ضعيف في 2003 إلى الفائز بالكرة الذهبية في أقل من خمس سنوات.

وبين مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في آب 2003 وظهوره الأخير في مايو/ آيار 2009، كان تييري هنري الوحيد الذي سجل أكثر (92 هدفا) من إجمالي أهداف رونالدو البالغة 84 هدفا.وساعدت أهدافه يونايتد في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2008 و2009.وسجل المهاجم البرتغالي 15 هدفا في 52 مباراة في دوري الأبطال مع يونايتد بينها ثمانية خلال التتويج باللقب موسم 2007-2008، وسجل في النهائي أمام تشيلسي.ويعتبر الهولندي رود فان نيستلروي الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر ليونايتد في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

ظل رونالدو من المشجعين لونايتد حتى بعد رحيله عن النادي.وعندما عاد إلى مانشستر مع ريال مدريد في 2013، وبعدما سجل هدف الفوز في أولد ترافورد ليقصي يونايتد من دوري الأبطال، رفض رونالدو الاحتفال.وتلقى تصفيقا حارا من جماهير يونايتد الذين تغنوا باسمه طوال المباراة.

وتحدث رونالدو في كثير من الأحيان بكلمات متوهجة عن فترته في يونايتد ووصف المدرب السابق أليكس فيرجسون بأنه «والده في كرة القدم».وذكرت تقارير واسعة الانتشار في وسائل إعلام بريطانية أن فيرجسون، المعتزل حاليا لكنه لا يزال مديرا في النادي، كان له دور في إقناع رونالدو بعدم الانتقال إلى سيتي والعودة بدلا من ذلك إلى أولد ترافورد.

وزعم أيضا ريو فرديناند مدافع يونايتد السابق أنه اتصل برونالدو ليقنعه بعدم الانضمام إلى فريق المدرب بيب جوارديولا.ويونايتد اليوم سيمنح رونالدو تحديا مختلفا عن ما كان عليه عندما انضم إلى أبطال الدوري في 2003.ولم يحرز يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ثمانية أعوام، ولم يتجاوز دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا منذ 2011.وبعد فترة انتقالات مثيرة للإعجاب شهدت انضمام جيدون سانشو ورفائيل فاران، تجدد الأمل في أنه يمكن أن يكون عام يونايتد.

وأبلغ المدافع السابق جاري نيفيل محطة سكاي سبورتس «رونالدو سيأتي للفوز بالبطولات، والجوائز الشخصية وسيشعل المنافسة في الدوري الممتاز. إنه رونالدو مختلف والجميع يتوقع ذلك».

وتابع «كنت خائفا بعض الشيء أثناء مشاهدة تشيلسي الأسبوع الماضي، وأعلم أن سيتي سيكون قويا، وليفربول استعاد فيرجيل فان دايك، وأن يونايتد يمكن أن يتحسن لكنه سينهي الموسم في ترتيب أقل. لكن هذه الأنباء تمنحي المزيد من الأمل في أن الفريق سيقدم موسما رائعا».رونالدو لم يحقق ما خطط له في يوفنتوس بالفوز بدوري الأبطال هناك خلال ثلاث سنوات في تورينو، كما أن البيانكونيري لم يتجاوز دور الثمانية في البطولة القارية.

ويبدو أن الصفقة التي كلفت يونايتد 25 مليون يورو (29.48 مليون دولار) وراتبًا أسبوعيًا يبلغ 480 ألف جنيه استرليني (660768 دولارا) تمثل استثمارا كبيرا لحصول على خدمات لاعب يبلغ عمره 36 عاما.

لكن جماهير يونايتد لن تهتم بأي من ذلك، ما يهمها حقا التفوق على المنافس اللدود سيتي في اقتناص أحد أهدافهم الذي كان من الممكن أن يملأ الفراغ الذي تركه رحيل الهداف التاريخي لسيتي سيرجيو أجويرو.