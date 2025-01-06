التعليقات على الإطاحة بآخر نظام بعثي في المنطقة: الأسد يفرّ من سوريا ويترك السلطة للمعارضة مغلقة 5960 views

بغداد- الصباح الجديد: أطاحت المعارضة السورية المسلحة، أمس الأحد، بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على ... أكمل القراءة