بغداد- الصباح الجديد: أطاحت المعارضة السورية المسلحة، أمس الأحد، بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على ...
الزراعة: الاستعانة بأصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة لزيادة الغلة الإنتاجية
بغداد – الصباح الجديد أكدت وزارة الزراعة توجهها لتحقيق الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى زراعة أصناف ...
خلافات سياسية وفنية تأخر موازنة 2025
متابعة ــ الصباح الجديد: ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى ...
إسماعيل زاير يوثق الدور الريادي والحداثوي لفنانيّ المنفى
في إصداره الجديد (الحداثة التشكيلية العراقية)يتطرق المؤلف ( الإعلامي والفنان التشكيلي) الراحل إسماعيل زاير الى ...
الفنان التشكيلي العراقي أحمد الكرخي: الفن التشكيلى العراقي يتصدر المشهد الثقافي في الولايات المتحدة الامريكية
واشنطن – نادية المحمداوي: هو فنان تشكيلي عراقي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميريلاند. ...
أحكام قضائية بحق مدانين بأعمال غير مشروعة
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أول أمس الجمعة، صدور احكام قضائية بحق مدانين يقومون بإدارة ...
اتحاد الكرة.. بين الواقع والطموح
حارث احمد إخفاقات منتخبنا والنتائج الهزيلة في مختلف البطولات سواء كانت رسمية أو ودية اصبح ...
أعمدة كتاب الجريدة
الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا
سلام مكي أفردت المادة 93 من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي سبع اختصاصات، لعل ...
التعامل بالحب انتصار للذات
وداد ابراهيم عام جديد وأحلام جديدة وآمال كبيرة لحياة أفضل في البيت والعمل ومع الشريك ...
سوريا والمثقف المأزوم
سلام مكي كشفت أحداث سوريا الأخيرة، عن أزمة كبيرة وعميقة، تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية العراقية، ...
جسور بغداد.. عنوان الجمال والألق
وداد إبراهيم تُعد الجسور من أبرز معالم المدن التي تضفي عليها جمالًا ورونقًا فريدًا، فهي ...
شوارعنا ..هل هي أمينة؟
سمير خليل وجدت الشوارع كجزء مهم من تخطيطات المدن وقيامها بربط الطرق وخدمة الناس وهم ...
المزيد من المقابر الجماعية!
سلام مكي أكثر من 150 طفلا وامرأة، دفنوا داخل مقبرة جماعية، في السماوة، هو ما ...