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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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آخر الأخبار

الإطاحة بآخر نظام بعثي في المنطقة: الأسد يفرّ من سوريا ويترك السلطة للمعارضة

ديسمبر 11, 2024 التعليقات على الإطاحة بآخر نظام بعثي في المنطقة: الأسد يفرّ من سوريا ويترك السلطة للمعارضة مغلقة 5960 views

بغداد- الصباح الجديد: أطاحت المعارضة السورية المسلحة، أمس الأحد، بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على ...

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الخطوط الجوية العراقية تُوقف مؤقتاً الرحلات بين بغداد وبيروت

ديسمبر 11, 2024

العراق يؤكد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري

ديسمبر 11, 2024

أحداث سوريا تؤجل جلسة البرلمان بشأن القوانين الخلافية

ديسمبر 11, 2024

نتنياهو يوجّه بالاستيلاء على “المنطقة العازلة” مع سوريا

ديسمبر 11, 2024

شؤون عراقية

الزراعة: الاستعانة بأصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة لزيادة الغلة الإنتاجية

يناير 5, 2025 التعليقات على الزراعة: الاستعانة بأصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة لزيادة الغلة الإنتاجية مغلقة 1107 views

بغداد – الصباح الجديد أكدت وزارة الزراعة توجهها لتحقيق الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى زراعة أصناف ...

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يعتمد العراق بصفة كبيرة على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 60% من محطات الطاقة

يناير 5, 2025

التصنيع الحربي: قرار تسليم الحديد والسكراب يحقق 4 فوائد

يناير 5, 2025

حرصاً من وزارة النفط على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري ومتطور

يناير 5, 2025

الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات

يناير 5, 2025

طقس العراق.. أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يناير 5, 2025

الجهد الخدمي يفتتح منطقتين ويضع حجر الأساس لمنطقة وسط ميسان

يناير 5, 2025

شؤون أقتصادية

أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر لدى أربيل

يناير 5, 2025

انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

يناير 5, 2025

الطلب العالمي على النفط.. أنس الحجي يكشف عن أبرز التطورات في 2024

يناير 5, 2025

مستشار حكومي: معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024 غير مسبوق

يناير 5, 2025

مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار دولار في 4 أيام

يناير 5, 2025

الرابعة تواليا.. لبنان يوافق على تجديد عقد شراء الفيول من العراق

ديسمبر 29, 2024

ملاحق

إسماعيل زاير يوثق الدور الريادي والحداثوي لفنانيّ المنفى

أغسطس 7, 2022 التعليقات على إسماعيل زاير يوثق الدور الريادي والحداثوي لفنانيّ المنفى مغلقة 99925 views

في إصداره الجديد (الحداثة التشكيلية العراقية)يتطرق المؤلف ( الإعلامي والفنان التشكيلي) الراحل إسماعيل زاير الى ...

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لماذا يتفهّم الشرق الأوسط بوتين

يوليو 3, 2022

مساعدات الاتحاد الأوروبي بهيئتها الحالية لن تصلح اقتصاد فلسطين

يوليو 3, 2022

« الصباح الجديد» توقد الشموع لأرواح شهداء المقابر الجماعية

مايو 18, 2022

هل تنجح الحركة في الحكم هذه المرّة؟

سبتمبر 23, 2021

ثقافة

الفنان التشكيلي العراقي أحمد الكرخي: الفن التشكيلى العراقي يتصدر المشهد الثقافي في الولايات المتحدة الامريكية

يناير 5, 2025 التعليقات على الفنان التشكيلي العراقي أحمد الكرخي: الفن التشكيلى العراقي يتصدر المشهد الثقافي في الولايات المتحدة الامريكية مغلقة 891 views

واشنطن – نادية المحمداوي: هو فنان تشكيلي عراقي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميريلاند. ...

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بيوتٌ خائفة

يناير 5, 2025

مهرجان الكميت فضاء معرفي وثقافي وحاضنة منتجة للإبداع

يناير 5, 2025

ذكريات الجنوب في “دربيل عفيفة إسكندر”

يناير 5, 2025

منوعات

تحرير مخطوف في بغداد

يناير 5, 2025

حكاية اغنية

يناير 5, 2025

تأثير وجبة الفطور على الوزن والصحة

يناير 5, 2025

رياضة

السوداني يلتقي درجال ويؤكد ضرورة الفوز بأحدى تذاكر المونديال

يناير 5, 2025

اليوم.. 9 مباريات في الجولة العاشرة للدوري الممتاز

يناير 5, 2025

محمد عدي.. موهبة واعدة في رياضة رفع الاثقال

يناير 5, 2025

ملحق ممتاز الكرة الطائرة يبدأ الخميس

يناير 5, 2025

أعمدة كتاب الجريدة

الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا

الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا

سلام مكي أفردت المادة 93 من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي سبع اختصاصات، لعل ...

يناير 5, 2025 التعليقات على الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا مغلقة 1142 views
التعامل بالحب انتصار للذات

التعامل بالحب انتصار للذات

وداد ابراهيم  عام جديد وأحلام جديدة وآمال كبيرة لحياة أفضل في البيت والعمل ومع الشريك ...

يناير 5, 2025 التعليقات على التعامل بالحب انتصار للذات مغلقة 823 views
سوريا والمثقف المأزوم

سوريا والمثقف المأزوم

سلام مكي كشفت أحداث سوريا الأخيرة، عن أزمة كبيرة وعميقة، تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية العراقية، ...

يناير 3, 2025 التعليقات على سوريا والمثقف المأزوم مغلقة 1358 views
جسور بغداد.. عنوان الجمال والألق

جسور بغداد.. عنوان الجمال والألق

وداد إبراهيم تُعد الجسور من أبرز معالم المدن التي تضفي عليها جمالًا ورونقًا فريدًا، فهي ...

ديسمبر 30, 2024 التعليقات على جسور بغداد.. عنوان الجمال والألق مغلقة 2699 views
شوارعنا ..هل هي أمينة؟

شوارعنا ..هل هي أمينة؟

سمير خليل وجدت الشوارع كجزء مهم من تخطيطات المدن وقيامها بربط الطرق وخدمة الناس وهم ...

ديسمبر 26, 2024 التعليقات على شوارعنا ..هل هي أمينة؟ مغلقة 2755 views
المزيد من المقابر الجماعية!

المزيد من المقابر الجماعية!

سلام مكي أكثر من 150 طفلا وامرأة، دفنوا داخل مقبرة جماعية، في السماوة، هو ما ...

ديسمبر 24, 2024 التعليقات على المزيد من المقابر الجماعية! مغلقة 3220 views