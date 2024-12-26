الدراما العراقية تفاجئ الجمهور في رمضان بأعمال منوّعة

وداد إبراهيم

بدأ السباق الدرامي الرمضاني مبكراً لهذا العام، حيث عرض العديد من الفنانين مشاهد من مشاركاتهم في مسلسلات عراقية على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأعمال ستُعرض في رمضان لعام 2025، لتقدّم للمشاهد، بعد دقائق من الإفطار، خيارات متعددة لمتابعة أحد الأعمال العراقية على القنوات الفضائية. وتُعد الدراما العراقية ذات أثر بارز في ذائقة المشاهد العراقي، إذ حازت الأعمال التي عُرضت في رمضان الماضي على نسب مشاهدة عالية، مما ساهم في تنشيط حركة الدراما التلفزيونية بدخول مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة إلى الساحة الفنية. بل وحظيت بعض هذه الوجوه بإعجاب المشاهدين من خلال أدوارهم الأولى. ومع ذلك، تبقى مشاركة النجوم الكبار في هذه الأعمال ذات أهمية خاصة، إذ تُضفي على العمل قوة وثقة لدى الجمهور.

من أبرز الأعمال التي يجري التحضير لها مسلسل “قطار الموت” من تأليف الكاتب علي صبري وإخراج رعد مشتت، وهو إنتاج ضمن مشروع منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما التلفزيونية. يُسلط هذا العمل الضوء على فترة سياسية حساسة في تاريخ العراق الحديث، ويتناول واقعة حدثت عام 1963.

وأوضح صبري قائلاً: “تناولت هذه الفترة درامياً بكل حيادية وبإيقاع سريع، منذ لحظة سقوط عبد الكريم قاسم، مروراً بالاعتقالات، وما تلاها من أحداث دامية حتى انتهاء القصة بالقطار”.

على صعيد آخر، انتهى المخرج مهند أبو خمرة من تصوير مسلسله الجديد “ميليشيات نسائية”، من تأليف عبد الرحيم عبدو، وإنتاج قناة الشرقية. يشارك في بطولة المسلسل زهراء بن ميم، وكادي القيسي، وحيدر عبد ثامر، ونبأ حسن، وتيسير أحمد، ومصطفى الطويل، ومحمد سمير.

لا يزال الفنان غسان إسماعيل يُصوّر مشاهد من مسلسله الجديد، الذي لم يُعلن عن اسمه حتى الآن. ويشاركه في العمل كل من ريام الجزائري، وعلي مهدي، وزينب العلوان، وغيرهم.

يحظى الجانب الكوميدي بمكانة بارزة في الموسم الرمضاني، حيث يستعد الفنان الكوميدي إياد راضي لتقديم مسلسله الجديد “ورث عمتي”، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما العراقية، مثل إيناس طالب، وبشرى إسماعيل، وأحمد حمود. كما يشارك في العمل نجوم من مصر، منهم انتصار، وإيمان السيد، وعلاء مرسي، وحسن عبد الفتاح. المسلسل من تأليف فاضل عباس وإخراج علي حنون، وتدور أحداثه في إطار كوميدي على مدى 25 حلقة متصلة، وهو من إنتاج شركة “عطر الرحاب”.

أما النجم غالب جواد، الذي تألق في رمضان الماضي في الجزء الثاني من مسلسل “عالم الست وهيبة”، فسيكون بطل مسلسل “أولاد جابر”، بمشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة. يتناول العمل قصة عائلة عراقية كبيرة تواجه تحديات الحياة وصعوباتها. يُعتبر غالب جواد من أبرز الفنانين الذين قدموا أدواراً قوية في مسلسلات الجريمة والعصابات، حيث تألق في دور رئيس عصابة كبيرة لتجارة المخدرات في مسلسل “عالم الست وهيبة”. يُذكر أن أحد أعماله السابقة، “الكاسر”، توقّف عرضه بعد الحلقات الأولى بسبب الجدل الذي أثاره تناوله شخصيات عشائرية من جنوب العراق.