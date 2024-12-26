عن فئة الأدب والفنون لعام 2024 الفنان العراقي ضياء العزاوي يفوز بجائزة نوابغ العرب

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فاز الفنان العراقي المعروف ضياء للعزاوي بجائزة نوابغ العرب عن فئة الادب والفنون لعام 2024. وقدم العزاوي العديد من الأعمال الفنية، ونظم وشارك في عشرات المعارض الفنية حول العالم، كما تميز بتوظيف الفن التشكيلي والخط العربي والنحت لإبراز الأحداث والتحديات المرتبطة بالعالم العربي بأسلوب عصري يخاطب جمهوراً عالمياً.

أما نوابغ العرب فهي جائزة سنوية أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي عام 2022 م، وتهدف لاكتشاف النوابغ وتقديرهم وتمكينهم وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي، ووفق ما أعلن الأمين العام لمؤسسة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد عبد الله القرقاوي، أن المبادرة تستهدف الإشراف على 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات، كما تركز المبادرة على تشجيع الشباب الذين يمتلكون قدرات استثنائية في مجالات مثل التكنولوجيا، والعلوم، والفنون، والأدب، حيث تعمل على توفير بيئة ملائمة تساعدهم على النمو والتطور، ويشمل هذا الدعم تقديم ورش عمل تدريبية، وندوات تعليمية، وفرص للتواصل مع خبراء ومختصين في مجالاتهم، كما توفر المبادرة موارد مالية وإمكانيات للوصول إلى الفضاء الأكاديمي الدولي، مما يمكن الموهوبين من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في تحسين المجتمع من خلال أفكارهم ومنتجاتهم، وتسعى مبادرة نوابغ العرب إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل المعرفة والخبرات بين الموهوبين، مما يساهم في بناء مجتمع مبتكر يُعزز القيم الفكرية والثقافية.