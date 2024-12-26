” حلم” جديد الفنانة العالمية بيدر البصري

سمير خليل

” لكل من يترقب شروق شمس أحلامه، وتحقيق الأمنيات الأجمل” أهديه ” حلم”. هكذا قدمت الفنانة العراقية العالمية بيدر البصري خبر أغنيتها الجديدة ” حلم” وأضافت : عملي الفني الجديد الذي استغرق تنفيذه أكثر من ثلاثة أشهر في رحلة دارت بين ثلاث دول، أقدّم لكم عملاً جديداً لي، سعيت أن يكون مختلفاً ومتميّزاً بأسلوبه، من أشعار الصديق الشاعر المبدع عمر السراي في خطوة أولى ضمن مشوار طويل سنسعى عن طريقه لتقديم أغنيات عدّة باللغة الفصيحة والشعبية، وقمتُ أنا والصديق المبدع (آرت) Art Utn بتلحين النص الغنائي، بينما اجتهد المبدع (آرت) بتوزيع العمل وإخراجه مع فريقه الفني الرائع، أغنية (حلم) هديّتي لكم التي أتمنّى أن تكون جزءاً من مسرّاتكم وأفراحكم.

والفنانة المغتربة في هولندا بيدر البصري حضرت الى بغداد ضيفة عزيزة على مهرجان الجواهري 15 الذي نظمه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، وقدمت من خلاله أوبريت “دجلة الخير” لشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، ومن ألحان والدها الموسيقار د.حميد البصري، كما قدّمتُ حفلاً في ختام المهرجان، وكانت في غاية السرور لأنه جاء لنصرة الشعب الفلسطيني واللبناني، حيث صّرحت: لن أبالغ إذا قلتُ بأن هذه المشاركة لي كانت الأروع في وطني العراق، فقد منحني المهرجان فرصةً متميزة لألتقي بجمهور مثقف عال المستوى، فضلاً عن لقائي بأهلي، وأصدقاء عائلتي، ممن واكبوا مسيرتي الفنيّة”.