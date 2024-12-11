“الخوذ البيضاء” تعلن نتائج البحث عن سراديب “سرية” في صيدنايا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، امس الثلاثاء”، انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

وأكدت “الخوذ البيضاء” في بيان صحفي أن “فرقها المختصة، بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن، وفي أقبيته، وفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتها ولديهم دراية كاملة عن السجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة”.

ودعت إلى “توخي الحذر” عند تلقي معلومات قد تكون “مضللة” بشأن السجون ومشاركتها عبر الإنترنت، للحفاظ على مشاعر ذوي الضحايا وعدم التسبب بأي أذى نفسي لهم.

يقول “كنت أبلغ 27 عامًا عندما اعتقلت، والآن عمري 61 سنة”.

ويضم سجن صيدنايا آلاف الأشخاص الذين اعتقلهم نظام بشار الأسد، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين، نظرا لوجودهم في مواقع محكمة الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي.

يُعتقد أن صيدنايا كان يُستخدم بشكل رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين والمعارضين. ويعرف السجن بسمعة سيئة بسبب التعذيب الوحشي والإعدام الجماعي.

ووفقا لما ذكرته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت قوات الحكومة اعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك “بطرق منها تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لقمع انتقاد الخدمات أو السياسات الحكومية”.