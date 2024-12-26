الإعلان الرسمي عن انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور أحمد فكّاك البدراني في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات الحدث الكبير بغداد عاصمة السياحة العربية للعام 2025، بحضورٍ رسميٍ واسع في باحة القصر العباسي وسط العاصمة بغداد، وقال البدراني: إن الإعلان جاء بعد انتظار لسنتين كاملتين، منذ أن قدمنا طلب الترشح الى مجلس وزراء السياحة العرب ومنظمة السياحة العربية في العام 2022.

وأضاف الوزير: إن طلب العراق بأن تكون عاصمته قبلةً للسياحة العربية جاء بعد تسنم السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمنصبه، معتبراً إياها لحظة تأريخية في تحويل بغداد التي كانت توصف بأنها غير قابلة للعيش بسبب ما مرت به خلال السنوات السابقة، وأكد البدراني أن همة الغيارى من الجهات المعنية في الوزارة ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة والمستشارين، حققت حلماً جميلاً في أن تكون بغداد الحبيبة عاصمة للسياحة العربية 2025.

بدوره، قال محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي خلال المؤتمر: إن هذا الإنجاز جاء بعد تضافر الجهود بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والسياحة والآثار والحكومة المحلية وجميع الجهات الساندة والمثقفين والفنانين والرياضيين والفرق التطوعية، مبيناً أن المحافظة ستبذل أقصى ما تستطيع بعد حصول العاصمة بغداد على استحقاقها، ما يترتب علينا وعلى الجميع بذل المزيد من الجهود والتعاون لدعم هذا الحدث.

من جانبه، قال عمر حسن العلوي مستشار رئيس الوزراء أن لجنة الأمر الديواني الخاصة ببغداد عاصمة السياحة العربية 2025 تشكلت منتصف العام الحالي لإعداد وتقديم ملف الترشح الى مجلس وزراء السياحة العرب، لافتاً الى أن الملف لاقى دعماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منذ اليوم الأول لطرحه كمقترح.