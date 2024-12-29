مركز موهبة الأثقال يجري اختبارات للاعبيه بنهاية العام ٢٠٢٤

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجرى مركز الموهبة الرياضية برفع الأثقال في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة صباح أول أمس ٢٧ كانون اول اختبارات للاعبيه بنهاية العام ٢٠٢٤ والاختبارات أقيمت بإشراف مدير مركز الموهبة الرياضية برفع الإثقال علي كاظم عيدي ومتابعة المدربين مازن حميد رشيد ومحمود موسى هادي وخالد عيد الزهرة وأوضح عيدي ان الاختبارات شهدت مشاركة ٢٥ لاعبا وتم تقسيمهم لفئتي ٢٠١٠/٢٠١٢ و٢٠١٣/٢٠١٤ اشتركوا في اختبارات لرفع أثقال تناسب أوزانهم وبين ان مركز موهبة الأثقال اجرى اختبارات للاعبيه في فروع بسماية والخالص والبصرة وبدرة والموصل والحلة.وذكر ان الهدف من إقامة الاختبارات هو معرفة الجانب الفني للاعبين ومدى تطور مستوياتهم بهدف إعدادهم ضمن مشروع الموهبة الرياضية الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة.