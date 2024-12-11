الكرملين يعتبر قرار الأسد ترك منصب الرئاسة قرارا شخصيا

الصباح الجديد ــ وكالات:

اعتبر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار بشار الأسد ترك منصب رئيس سوريا قرارا شخصيا.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف امس الثلاثاء ، حيث تابع: “إن قرار الأسد بترك منصبه وواجباته رئيسا للدولة هو قراره الشخصي”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، في بيان لها يوم أمس الأول الاثنين، عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية الاحد الماضي في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد” بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.