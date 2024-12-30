اتحاد أدباء ديالى يحتفي بشعراء من بابل

ديالى – إعلام الاتحاد:

في أمسية أدبية متميزة، نظم اتحاد الأدباء والكتّاب في ديالى أمسية أدبية استثنائية استضاف خلالها وفداً من اتحاد أدباء بابل، في فعالية جمعت نخبة من الشعراء والنقاد والمبدعين. افتتح الأمسية الناقد الدكتور مثنى كاظم صادق، الذي أدار الجلسة بحنكة وعمق نقدي، مستعرضاً أبرز محاور اللقاء والشخصيات المشاركة. وقد أضفى أسلوبه التفاعلي وحضوره الفكري بعداً مميزاً للأمسية، مما عزز التواصل بين الجمهور والمشاركين، بدأت القراءات الشعرية مع الشاعر الكبير جبار الكواز، الذي قدم نصوصاً تفيض بالجمال والإبداع، تلاه الشاعر ستار زكم الذي أثار إعجاب الحاضرين بقصائده المفعمة بالإحساس. كما ألقت الناقدة الدكتورة إنصاف سلمان ورقة نقدية سلطت الضوء على تأثير المشهد الثقافي في بابل على تطور الأدب العراقي. كما شهدت الأمسية حضوراً لافتاً لوفد المجلس الثقافي الكسنزاني، الذي أضفى تفاعله دعماً معنوياً كبيراً على الحدث. استمرت الأمسية مع قراءات شعرية للشعراء سلام مكي، أنمار كامل، وأنمار مردان، رئيس اتحاد أدباء بابل، الذين قدموا نصوصاً تنوعت بين العمق والحداثة، لتتوج الإبداع بحضور قوي.

في ختام الفعالية، ألقى الشاعر مندوب العبيدي قصيدة احتفت بجمال اللغة العربية وعمقها البلاغي، تلتها كلمة للباحث ثامر كلاز، الذي استعرض مكانة بابل التاريخية والثقافية ودورها المحوري في الذاكرة العراقية. كرّم اتحاد أدباء ديالى ضيوفه بتقديم لوح تامرا للشاعر أنمار مردان قدمه مسؤول الإدارية الشاعر باسم الحربي، بالإضافة إلى شهادات تقديرية قُدمت من قبل القاص كامل التميمي، والأستاذ ثابت الدليمي، والدكتور عقيل يحيى، كتعبير عن الامتنان والتقدير. واختتمت الأمسية بالتقاط الصور التذكارية، في مشهد يعكس عمق التعاون الثقافي بين أدباء المحافظات، ويؤكد أن الثقافة تبقى الجسر الذي يوحد الوطن ويرسم ملامح المستقبل.

وقد تحدث الشاعر أسامة القيسي عن الأمسية قائلا: “يسرنا في اتحاد أدباء ديالى أن نستضيف نخبة من أدباء بابل، في لقاء يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي والإبداعي بين اتحادات الأدباء في العراق. هذه الاستضافة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الأدبية وتبادل الأفكار التي تسهم في إغناء المشهد الثقافي الوطني.

إن مثل هذه اللقاءات تُبرز دور الأدب كرسالة إنسانية تعكس وحدة الوطن وتنوعه. نوجه شكرنا وتقديرنا لأدباء بابل على حضورهم ومشاركتهم، ونتطلع إلى المزيد من هذه اللقاءات التي تعزز الروابط الأدبية، وتدفع بعجلة الثقافة العراقية نحو مزيد من الإبداع والتميز.”