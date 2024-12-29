لبناني وغاني يعززان دفاعات الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاقد نادي القوة الجوية مع المدافع اللبناني محمد باقر علي الحسيني 22 عاما طوله 186 سم ووزنه 74 كلغ لعب في اندية العهد والصفا والبرج في لبنان ومثل منتخب لبنان للفئات العمرية ويتميز بطول قامته والكرات الهوائية ويلعب في مركز قلب الدفاع والمدافع الثاني هو الغاني بولو كانتي 29 عاما القادم من الدوري البوركيني ولعب لنادي الكهرباء في موسم 23-24 ومؤخرا لنادي البحري يلعب في مركز الظهير الايسر وقلب الدفاع تقييمنا للتعاقدات جيد نوعا ما في ظل الازمة المالية التي يمر بها نادي القوة الجوية.