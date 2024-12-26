روجينا تعلن بدء تصوير “حسبة عمري” لرمضان 2025

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الفنانة المصرية روجينا عن بداية تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “حسبة عمري”، الذي تستعد من خلاله لخوض دراما رمضان 2025، بالتعاون مع مجموعة من النجوم البارزين في الدراما المصرية.

وأعلنت روجينا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بدء تصوير المسلسل مبدية تفاؤلها في تحقيق النجاح لهذا العمل الدرامي، حيث كتبت: بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حسبة عمري، رمضان 2025، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك.

والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح، ومدير التصوير عمر حسام. يتناول المسلسل قضية العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار اجتماعي، وينتظر الجمهور الكشف عن بقية أبطال العمل في الأيام القليلة المقبلة.

“حسبة عمري” هو مسلسل اجتماعي يتناول القضايا الإنسانية المتعلقة بالعلاقات العاطفية بين الزوجين، ويحمل في طياته العديد من المواقف الدرامية التي تتناول الصراع بين الشخصيات المختلفة.

إلى جانب روجينا، يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل سيد رجب، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، ونخبة من الفنانين الذين سيُعْلَن عنهم قريبًا؛ ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025.