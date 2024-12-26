في جامعة الموصل…. الدار العراقية للأزياء تعرض للمرة الأولى زياً تاريخياً جديداً

متابعة – الصباح الجديد:

قدمت الدار العراقية للأزياء زياً تأريخياً جديداً يجسد حضارات العراق العريقة في حفل افتتاح مؤتمر كلية الآثار في جامعة الموصل.

الزي الجديد من تصميم وتنفيذ قسم الإنتاج الفني بالدار، وإشراف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية ومدير عام الدار الأستاذ الدكتور فاضل محمد حسين، وقد عُرض في أوبريت تضمن ثيمة عن تلك الحضارات بفكرة وإخراج فني جديد ومتميز من نوعه.

نال العرض إعجاب الحاضرين ومنهم ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الموصل ونائب محافظ نينوى، ومحبو الفن والأزياء في المحافظة.

من جهة أخرى وسعياً منها لتنفيذ برنامجها في تعزيز الوعي الثقافي والقانوني، وبإشراف الدكتور فاضل محمد حسين، نظَّمت وحدة شؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في الدار ندوةً تثقيفيةً بعنوان (المرأة في القانون العراقي).

حاضرت في الندوة رئيسة منظمة الأسل لتمكين المرأة والطفل الحقوقية أزهار عبد الهادي الدليمي، وبحضور مديرة شعبة المرأة في وزارة الثقافة السيدة هند محمود شبيب ومجموعة من النخب الثقافية والأكاديمية.