صدور العدد الرابع للعام الثالث والستين من “مجلة الأديب العراقي”

بغداد – إعلام الاتحاد:

يواصل الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق حضوره الفاعل في المشهد الثقافي العراقي والعربي، وهو يعلن عن أحدث إصدارته عبر نافذة العدد الرابع للعام الثالث والستين من مجلة “الأديب العراقي” بطبعة أنيقة ومحاور ثقافية وأدبية رصينة، كما جاء العدد مزيّناً بتخطيطات ولوحات الفنان يحيى الشيخ.

وافتتح العدد بمقال لرئيس التحرير د.علي متعب جاسم بعنوان ” النسق وهيمنة اللغة” أكد فيه أن النسق الثقافي هو حصيلة تفاعل نسقين؛ اجتماعي ولغوي مع الأخذ بنظر الاعتبار التوافد والتماسك والتفاعل المتولد بينهما، كما شاركت في محتوى العدد نخبة من الكتاب العراقيين والعرب في حقول الشعر والقصة والترجمة وحوار في كتاب والمسرح والسيرة والمقالة والدراسة، فضلاً عن الحقل الخاص بندوة العدد.

أما هدية العدد فكانت عملاً روائياً مهمّاً بعنوان”ثقب.. في الجدار الصدئ” للروائي عبد الرزاق المطلبي، وجسدت الرواية موقف الكاتب تجاه فلسطين ورؤيته من خلال تعميق الحوار والاعتماد عليه بوصفه منطلقاً للسرد.

تحية لأسرة تحرير المجلة الغرّاء، ومبارك لأدباء الوطن صدور مجلتهم العريقة.