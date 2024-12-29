نسمة مؤيد: حققنا الفائدة الفنية بالمشاركة في “صناعة نجوم المستقبل”

فلاح الناصر

اختتم وفد الاتحاد المركزي لكرة الطاولة مشاركته في المعسكر التدريبي الذي أقيم في دولة قطر باشراف الاتحاد الدولي للعبة وهو برنامج “صناعة نجوم المستقبل” وم الوفد عضو اتحاد اللعبة افتخار جمعة إدارية واللاعبتان نسمة مؤيد واثمار عقيل واللاعبان انديا كازان وعبد الملك قهار، وأوضحت اللاعبة نسمة مؤيد ان وفدنا كان متميزا في المعسكر التدريبي الذي ضيفته الدوحة عاصمة دولة قطر، وأشارت إلى ان المشاركين من البنات بلغ نحو 38 لاعبة ومن البنين 40 من جميع دول العالم ومن شتى القارات، تدرب الجميع باشراف اكثر من 20 مدربا وفقا لمنهاج تدريبي متطور بشكل كبير وشهدت إقامة وحدات مكثفة صباحا ومساء مع المشاركة في بطولة أقيمت على هامش المعسكر التدريبي.

وبينت ان اختيارها زملائها في الوفد كان نتيجة التفوق في بطولات العراق وتصفيات المنتخبات ثم تمثيل العراق في المحافل الخارجية، منوهة على ان اخر مشاركاتها الخارجية كانت في بطولة غربي آسيا في الأردن التي حصلت فيها على وساميين من البرونز واخر فضي بفعالية “الزوجي” مع زميلتها بارين شاخوان.

منافسات مثيرة في قطر

وأوضحت نسمة مؤيد انها تمكنت من التفوق في الدور الأول للمجموعة بعد منافسات مع لاعبات من اليابان وقطر والإمارات ثم خسرت في الدور التالي امام لاعبة لاعبة قطرية، وبينت ان المنافسات النهائية شهدت تتويج لاعبة من تايلاند ولاعب ياباني في المركز الأول.. الحقيقة كانت أيام المعسكر والبطولة مثالية لكسب الفائدة الفنية والتطور نتيجة وجود نوعية متقدمة من اللاعبين في الجانب الفني بكرة الطاولة.

كما ثمنت اللاعبة نسمة دور إدارية الوفد عضو اتحاد اللعبة، افتخار جمعة، لحضورها المتميز والمواكبة والمتابعة لوفدنا والقيام بواجباتها على وجه الدقة وكانت عامل مساعد لتفوق لاعبينا في المعسكر التدريبي الذي شهد حضور نجوم كرة الطاولة من شتى دول العالم.

هدفنا بطولة العالم

اللاعبة اشارت إلى ان معسكرا تدريبيا ثانيا سيقام العام المقبل وفيه منافسات أيضا ستكون مؤهلة إلى بطولة العالم، مشيرة إلى ان طموح الوفد العراقي سيكون هو التفوق في المعسكر والبطولة واثبات الانضباط العالي وتقديم الأفضل في المنافسات من أجل قطع تذاكر اللعب في بطولة العالم المقبلة، مبدية ثقتها بزملائها اثمار وانديا وعبد الملك في تسجيل افضل حضور في الاستحقاق المقبل.

تجربة جديدة في الدوري

وعن حضورها محليا، قالت انها تعاقدت مؤخرا مع إدارة نادي غاز الجنوب الذي يقوده المدرب ولاء عثمان للدفاع عن الوان الفريق في منافسات الموسم الجديد، مبينة انها أمضت موسمين في نادي البصرة بسط فيهما الفريق على لقب الدوري لسنتين تواليا باشراف المدرب مؤيد حميد.. مؤكدة انها تسعى مع زميلاتها على تواصل التفوق والفوز بلقب دوري السيدات لكرة الطاولة في الموسم الجديد.

البداية في مركز الموهبة

الجدير بالذكر ان اللاعبة نسمة انطلقت من مركز الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة الذي يقوده مديرا الكابتن الخبير حكمت جواد، تضيف بطلة كرة الطاولة: تدربت في مركز الموهبة ومثلته منذ سنوات مبكرة وحافظت على تدريباتي باشراف ومتابعة من مدير مركز الموهبة للعبة الكابتن حكمت جواد وتشجيعه الكبير والتدريب المتواصل والتوجيهات من مدربي ووالدي وهو صاحب الفضل الكبير الكابتن مؤيد حميد مع شقيقي بطل اللعبة أنور مؤيد، وبالتالي فأن الاعداد الصحيح وانضباط التدريبات والتطور في الأداء الفني اسهم في تمثيلي المنتخبات الوطنية في بطولات عدة كالعرب وغربي اسيا وغيرها من المشاركات إلى جانب المعسكرات التدريبية واللعب في اندية دوري الدرجة الممتازة والاحتكاك مع لاعبات من دول عدة في البطولات الخارجية او المحلية، ليأتي اختياري ضمن وفد العراق في برنامج “صناعة نجوم المستقبل” بكرة الطاولة تاكيدا للتميز ونسعى بكل قوة إلى اثبات حضورنا في المشاركات المقبلة باشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.