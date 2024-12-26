تعاون علمي ثقافي بين الهيأة العامة للأثار والتراث والسفارة الفرنسية

بغداد – الصباح الجديد:

أستقبل رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم مسؤول قسم الدراسات في الملحقية الثقافية بالسفارة الفرنسية في بغداد السيدة (برناديت شيو).

وتباحثا آلية تحقيق آفاق التعاون وتعزيز العلاقات في المجال الثقافي والعلمي، إذ قدمت (شيو) موجزاً عن مشروع تعاون علمي ثقافي بين الهيأة وقسم الآثار بكلية الآداب مع الجانب الفرنسي كتدريب الكوادر الآثارية، وتبادل الخبرات على فن إدارة المتاحف والمواقع الأثرية وكيفية صيانة وترميم اللقى بالطرق العلمية الحديثة، وتصميم منصة إلكترونية مختصة بعلم المتاحف ونشر آخر بحوث ومستجدات الشأن الآثاري.

من جانبه رحب رئيس الهيأة بفكرة المشروع، وأفاد بأن هذه المخرجات تصب بمصلحة الهيأة لما لها من دور للنهوض بالواقع الآثاري وتطوير الملاكات الآثارية، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً والاستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي في إجراء المسوحات الأثرية وأعمال البعثات التنقيبية في قاعات العرض المتحفي. بعدها تجولت الضيفة في أروقة المتحف وأبدت إعجابها لما يحتويه من آثار تمثل عمق الحضارة الرافدينية.