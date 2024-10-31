اصابة شرطي مرور برصاصة والقبض على موظف مدني بتهمة الارهاب في بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء أول الثلاثاء، بإصابة شرطي مرور برصاصة جراء مشاجرة، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على موظف حكومي متهم بالإرهاب.

وقال المصدر لوسائل إعلام: إن “خلافات سابقة بين شرطي مرور وشخص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف مسدس في منطقة عرب جبور ضمن مدينة الدورة جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة منتسب المرور برصاصة فيما لاذ الجاني بالفرار”.

وأشار إلى أن “شرطي المرور أصيب أثناء الاستراحة وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وشرعت بالبحث عن الجاني”.

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه “تم إلقاء القبض على موظف في وزارة الإعمار والإسكان تولد 1993 مطلوب وفق بالمادة 4/ إرهاب ضمن حي المعلمين في منطقة الدورة”، مبيناً أن “عملية القبض تمت أثناء مرور المتهم بإحدى السيطرات المفاجئة”.