بدأ بالاستيقاظ.. البشر يرقصون على ظهر “وحش نائم”

الصباح الجديد – وكالات:

أفادت وسائل إعلام، أول أمس الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن فشل محاولات الحد من انبعاثات الميثان، بما يحمله من مخاطر كبيرة تدمر جهود السيطرة على الاحترار.

وكتب السياسي الأمريكي والكاتب ديفيد فيكلينغ مقالاً بعنوان “قنبلة الميثان بدأت بالانفجار”، قائلا، إن “البشرية تطلق 9.6 مليار طن متري من الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً، فضلاً عن 58 تريليون طن مخزن في البيئة”.

وأضاف أنه “لعدة عقود، قدمت هذه المعطيات إشارة إلى مستقبل مقلق؛ فمع زيادة حرارة كوكب الأرض، نواجه خطر تغير الظروف الحساسة التي تحتجز هذه التريليونات من الأطنان في التربة والنباتات والمياه البحرية”.

وتابع “إذا تعرض هذا التوازن للخلل بشكل كبير، قد نطلق العنان لانبعاث هذه المخزونات الطبيعية الهائلة، بما يشبه زجاجة صودا تحدث فوراناً عند فتحها. والنتيجة قد تكون “قنبلة ميثان”، تتمثل في إطلاق سريع ومدمر للغازات الدفيئة، ما يمكن أن يحبط أفضل جهودنا في السيطرة على الاحترار”.

وذكر فيكلينغ أن “الهيأة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وجدت في تقييمها الأخير لعام 2021 أن التغذية الراجعة التي تسبب الاحترار، وتلك التي تسبب التبريد تتوازن تقريباً؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة، يُطلق المزيد من رذاذ البحر والغبار والجزيئات الدقيقة الأخرى إلى الغلاف الجوي، مما يساعد على انعكاس المزيد من أشعة الشمس إلى الفضاء. كما أن كوكباً أكثر دفئاً يشع طاقة أكبر، بفضل تأثير جانبي لميكانيكا الكم، ما يُعد كافياً لمواجهة آثار أي “قنابل ميثان” محتملة”.

ولفت أنه “مع ذلك، فإن هذا الافتراض غير مؤكد للغاية، وهناك دلائل مثيرة للقلق تشير إلى أن الوضع قد يكون آخذاً في التغير”.

واستعرض الكاتب أدلة قدمها فريق بقيادة باحثين من جامعة “كولورادو بولدر” الأسبوع الماضي، حيث درسوا التغير في نسب نظيرين من الكربون في الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية ويسبب حوالي ربع الاحترار الحالي.

ويمكن أن يصدر الميثان المعروف بالرمز CH4 من الآبار النفطية المتسربة ومناجم الفحم، ولكنه يُنتج أيضاً بواسطة الميكروبات في أمعاء الأبقار، وفي أوحال حقول الأرز ومكبات النفايات، وكذلك عبر العمليات الطبيعية في المستنقعات وغيرها من الأراضي الرطبة.

وتختلف نسب النظائر في الميثان الناتج عن المواد الأحفورية عنها في المصادر الطبيعية، لذا فإن التحليل الدقيق للغازات الجوية في محطات مثل “مونا لوا” في هاواي يمكن أن يحدد تقريباً مصدر هذه الانبعاثات.

وأشار ديفيد فيكلينغ إلى أن هناك أدلة وافرة على فشل محاولات الحد من انبعاثات الميثان الصادرة عن المواد الأحفورية، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة الانبعاثات في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت تركيزات الميثان في الغلاف الجوي بمعدل قياسي منذ عام 2020، ووجد الباحثون أن العمليات الطبيعية هي السبب؛ وهي أن “زيادة الميثان بعد عام 2020 ناجمة بشكل شبه كامل عن زيادة الانبعاثات الميكروبية“.

وقال “لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت هذه الميكروبات تستوطن المزارع ومكبات النفايات التي يتحمل الإنسان مسؤوليتها مباشرة، أم في الأراضي الرطبة التي لا نملك السيطرة الكبيرة عليها. ومع ذلك، تشير أدلة أخرى إلى الاحتمال الأخير”.

كما لاحظت دراسة عام 2022، تسارع في تركيزات الميثان في عام 2020، على الرغم من أن معظم الوقود الأحفوري شهد تراجعاً كبيراً نتيجة جائحة “كوفيد-19″، بينما زاد إنتاج النفايات بمعدلات طبيعية.

هذا يشير إلى أن الطقس الأكثر مطراً (الذي يزيد مساحة الأراضي الرطبة) وارتفاع درجات الحرارة (الذي يزيد نشاط الميكروبات المنتجة للميثان) قد يكونان العاملين الرئيسيين. وجدت دراسة أخرى في العام الماضي، بعد إضافة ملاحظات الطقس الأخيرة في نموذج يحسب كميات الميثان التي تنتجها المستنقعات، أن هذه الأراضي تنبعث منها الغازات بمعدلات تتماشى مع بعض التوقعات الأكثر تشاؤماً لمناخ أكثر دفئاً.