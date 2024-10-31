إيران تضاعف الميزانية العسكرية 200%

الصباح الجديد ــ وكالات:

مرر البرلمان الإيراني مشروع الميزانية المالية لعام 2025، بزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية بنسبة 200 في المائة.

وعقد البرلمان، جلسة لمناقشة “مشروع” الميزانية، الذي نال موافقة 146 نائباً من أصل 246، وفقاً لوكالة “مهر” الحكومية.

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن حكومته “ركزت في مشروع الميزانية على النمو والتشغيل والعدالة”.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن “زيادة مخصصات المؤسسات العسكرية مرتبطة بالتوتر مع إسرائيل”.

ولا يعني هذا إقرار الموازنة بشكل رسمي؛ إذ إنها ستخضع لفحص لجان خاصة.

ويخصص معظم ميزانية البلاد العسكرية لـ”الحرس الثوري”، المكلف الدفاع عن النظام.