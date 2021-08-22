الاتحاد الألماني يوزع تذاكر لقاء أرمينيا مجانا في تصفيات المونديال

السويد تعتزم السماح ب15 ألف متفرج في مواجهة إسبانيا

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيوزع تذاكر لمباراة المنتخب أمام نظيره الأرميني، المقررة في أيلول المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بالمجان.. وأوضح الاتحاد أنه سيمنح الأولوية لأعضاء نادي مشجعي المنتخب الألماني في الحصول على تذاكر المباراة المقررة في شتوتجارت يوم الخامس من أيلول المقبل، وستكون التذاكر متاحة للجميع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.وكان من المقرر توزيع التذاكر أواخر العام الماضي، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك.

ويشترط على المشجعين لحضور أول مباراة للمنتخب على أرضه تحت قيادة المدير الفني الجديد، هانز فليك، تقديم ما يثبت تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو التعافي من العدوى، أو ما يثبت سلبية فحص كورونا.

وقال مدير الاتحاد الألماني، أوليفر بيرهوف: «أعرف أن هانز فليك واللاعبين لديهم خطط كبيرة للمباريات الدولية المقبلة».وأضاف: «سيقدمون ما بوسعهم من أجل ضمان انتقال الحماس من الملعب إلى المدرجات، وتوزيع التذاكر يجب أن يكون بمثابة توجيه الشكر لجماهيرنا».

ويقود فليك المنتخب الألماني للمرة الأولى، بعد أن تولى المنصب خلفا ليواكيم لوف الذي رحل عن تدريب الفريق عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في المباراة المقررة أمام منتخب ليشتنشتاين في الثاني من أيلول.. وبعد خوض مباراة أرمينيا، يلتقي المنتخب الألماني نظيره الأيسلندي في الثامن من أيلول,

من جانب اخر، أفاد الاتحاد السويدي لكرة القدم أول أمس، بأن ملعب فريندز أرينا في ستوكهولم سيكون قادرا على استضافة ما يصل إلى 15 ألف مشجع في مدرجاته، أي أقل بقليل من ثلث السعة، في مواجهة إسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي ستقام في الثاني من أيلول.وبعدما خاضت ثلاث مباريات بالتصفيات حتى الآن، تحتل السويد وصافة المجموعة الثانية بست نقاط، بواقع نقطة واحدة أقل من إسبانيا المتصدرة لكن بمباراة أقل.

وتجبر القيود السارية في السويد ضد انتشار فيروس كورونا المستجد على تقسيم الملعب، الذي تصل سعته الإجمالية إلى 50 ألف شخص، إلى عدة أقسام بحد أقصى 8 أشخاص معا والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر واحد، وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الجماهير هو 15 ألف متفرج.

وتعقيبا على ذلك، قال مدرب منتخب السويد، يان أندرسون: «آمل أن يُسمع صوت المشجعين البالغ عددهم 15 ألفا وكأنهم 50 ألف. إن الدعم الذي يقدمونه لنا دائما له قيمة كبيرة بالنسبة لنا. قد يكون هذا ما يرجح كفة الميزان في صالحنا ويجعل لدينا المزيد من الخيارات في مباراة كهذه».وفي أخر مباراة أقيمت على الاستاد الوطني في الخامس من حزيران، فازت السويد على أرمينيا (2-0) وسط 500 متفرج، بسبب القيود الصارمة التي كانت سارية في ذلك الوقت بالبلد الاسكندنافي.

وفي سياق اخر، أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، تعيين أولكساندر بيتراكوف مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأوكراني، خلفا لأندريه شفيتشينكو.. وتولى بيتراكوف، 64 عاما، تدريب منتخب الناشئين على مدار فترة طويلة، ودرب المنتخب الأوكراني لخوض المباريات التأهيلية المقبلة لكأس العالم.

وكان نجم هجوم المنتخب الأوكراني السابق شفيتشينكو لم يجدد عقده مع الاتحاد الأوكراني كمدير فني للمنتخب بعد هزيمة أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة أمام إنجلترا، رغم أنه نجح في الوصول بالمنتخب لأول مرة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، في حزيران الماضي.وكان شفيتشينكو أمضى أكثر من خمسة أعوام في تدريب المنتخب الأوكراني.وكشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوكراني وشفيتشينكو لم يتفقا من الناحية المالية على تمديد عقد المدير الفني.