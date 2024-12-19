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البريد العراقي يشارك في إجتماع اللجنة العربية الدائمة ال 46 للبريد في القاهرة

شؤون عراقية
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اعلام البريد والتوفير
شارك البريد العراقي في إجتماع اللجنة العربية الدائمة ال 46 للبريد في القاهرة – جمهورية مصر العربية للفترة من ٩ إلى ٢٠٢٤/١٢/١٢ ومثل المهندس عقيل حسن عبد الكاظم معاون مدير عام الشؤون الفنية شركة البريد والتوفير في حضور الاجتماع.
وقد شهد الاجتماع الذي ترأسته دولة الإمارات مناقشة مجمل القضايا في جدول الأعمال.
وقدم ممثل وفد البريد العراقي عرضا” عن سبل تعزيز التعاون المشترك مابين اعضاء اللجنة العربية في مجال تطوير الخدمات البريدية للأدارات العربية بما يدعم التقدم والابتكار في القطاع البريدي،وخصوصا ” بعد التطور الحاصل في عمل وتنظيم البريد العراقي نتيجة اعتماده الآليات الصحيحة في تطوير واستحداث خدمات جديدة تسهم تعزيز مكانة البريد العراقي ضمن دول الإتحاد.

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