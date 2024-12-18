صدور العدد الجديد من “مجلتي” .. عن دار ثقافة الأطفال

بغداد – الصباح الجديد:

صدر عن دار ثقافة الأطفال العدد الثالث من مجلة الاطفال (مجلتي) لسنة 2024 وللسنة الخامسة والخمسين لصدورها، حملت المجلة مواضيع هادفة وبألوان زاهية، وتضمن العدد أربعون صفحة منوعة كتبت بأسلوب مبسط أنتجها نخبة من الكتاب والرسامين بمجال الطفولة، وقدمت كلمة العدد بقلم أسرة التحرير، تحت عنوان (التفاخر).

استهل العدد “حكاية جدو بعنوان دمية سعاد” ، قصة ثريا عزيز ورسوم محمود سالم، وأختتم العدد بقصة رياضة للجميع سيناريو وجدان عبد العباس ورسوم ختام حميد.

وكتب في صفحة مجلتي الصغيرة صلاح محمد علي ورسوم مها طالب (خنفساء بيضاء في ليلة ظلماء وبيضة)، وقدم العدد سيناريو لطلال حسن ورسوم عمر طلال بعنوان بستانية الغابة، كما كتبت أحلام غضبان في باب يوميات باسمة قصة أصول الضيافة ورسوم عمر طلال، وقدم خالد حيدر شعر بعنوان وفاء طير ورسوم سناء محمد، وخسارة الماعز الأبيض قصة وجدان عبد العباس ورسوم ختام حميد، بالإضافة لموضوعات شيقة من عالم الطفولة.

وكذلك أبواب المجلة الثابتة منها، لون الحياة بيئتي ورياضة وأصدقاء مجلتي ومصنعي وحضارة وحكاية الأشياء وفي ضيافة مجلتي وتسلية ومبدعو المستقبل، طبع العدد بمطابع دائرة الشؤون الثقافية العامة.