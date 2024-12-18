المُلهمة ” سما الأمير” الغائبة الحاضرة في مكتبة الأجيال لدار الكتب

بغداد – الصباح الجديد:

افتتحت دار الكتب والوثائق بإشراف مديرها العام الأستاذ بارق رعد علاوي، وبالتعاون مع شبكة الملهمة سماء الأمير ـ الحياة لوحة رسم، معرضًا لأعمال الراحلة “سماء الأمير ” ، الموهوبة التي دخلت مرسم مكتبة الأجيال.

سماء هي أصغر فنانة عربية من ذوي الهمم، اتسمت فرشاتها بأسلوب ما بعد الحداثة، وأول فتاة عراقية تتم تسمية جائزة عالمية باسمها، جائزة “سماء الجميلة ” في سنغافورة. كما نالت العديد من الجوائز الدولية والشهادات التقديرية.

تنوعت أعمالها بين اللوحات الفنية وتصاميم الأزياء ونتاجات يدوية، جسدت من خلالها جميعا قضايا إنسانية وعناوين عن الأمل والحياة والإرادة والأبعاد الإيجابية لها.

المعرض، الذي افتتح في مدخل مكتبة الأجيال، يعد واحدًا من سلسلة (معرض موهوب الشهر) التي تقام تحقيقًا للرسالة الثقافية للدار، ودعمًا للموهوبين الأطفال والشباب، إذ يتضمن فعاليات منوعة تدعو للاهتمام بالفن ونشر ثقافة الجمال ودعم المواهب اليافعة أينما تكون.