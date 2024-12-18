بينتو ومبخوت يقودان الإمارات للبحث عن اللقب الثالث في “خليجي 26”

أبوظبي ـ وكالات:

يتطلع منتخب الإمارات لتحقيق لقبه الثالث ببطولة كأس الخليج، عندما يشارك في النسخة الـ26 من البطولة التي تستضيفها الكويت وتنطلق يوم السبت حتى 3 كانون الثاني المقبل.ويشارك المنتخب الإماراتي للمرة الـ25 في البطولة، حيث لم يشارك في النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت بمشاركة 4 منتخبات فقط قبل أن تتوالى المنتخبات الخليجية في المشاركة.وطوال تاريخ مشاركاته توج المنتخب الإماراتي، مرتين باللقب في 2007 و2013، كما حصد المركز الثاني 4 مرات في نسخ 1986، 1988، 1994 ، 2017، كما حصد المركز الثالث 4 مرات أيضا أعوام 1972، 1982، 1998، 2014.

في المجمل، خاض المنتخب الإماراتي 114 مباراة ببطولات خليجي، حقق الفوز في 41 لقاء، وتعادل في 29، وخسر 41 مباراة، وسجل لاعبوه 119 هدفا، وتلقت شباكه 139.ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى مع منتخبات الكويت، وعمان، وقطر.

ويستهل المنتخب الإماراتي مبارياته في البطولة بمواجهة قطر يوم السبت المقبل على ملعب جابر المبارك، وبعدها بـ3 أيام سيواجه الكويت على إستاد جابر الأحمد الدولي، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة عمان يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب جابر المبارك.ويعد منتخب الإمارات أحد القوى الكبرى في كرة القدم الآسيوية والعربية؛ حيث تأسس اتحاده المحلي عام 1971، وانضم للفيفا 1972، والاتحاد الآسيوي بعدها بعامين.وشارك منتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا 11 مرة، وكانت أبرز النتائج التي حققها هي احتلاله المركز الثاني بنسخة 1996 عندما استضاف البطولة، كما حصل على المركز الثالث مرة واحدة في 2015.

وتأهل المنتخب الإماراتي لكأس العالم مرة وحيدة عام 1990 بإيطاليا، لكنه لم يتمكن من اجتياز مرحلة المجموعات، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي لعبها بالدور الأول، حيث أحرز خلالها هدفين ومنيت شباكه بـ11 هدفا.كما شارك المنتخب الإماراتي أيضا في كأس القارات عام 1997 بالمملكة العربية السعودية، لكنه ودعها من مرحلة المجموعات أيضا، عقب تحقيقه فوزا وحيدا وخسارته في لقاءين.

وخاض منتخب الإمارات مباراته الدولية الأولى في مارس/آذار 1972، عندما تغلب (1-0) على قطر، وحقق أضخم انتصاراته في أبريل/نيسان 2001، حينما فاز (12-0) على بروناي، فيما تلقى هزيمته الأثقل على يد المنتخب البرازيلي، عندما خسر أمامه (0-8) في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

ويتواجد النجم السابق عدنان الطلياني في صدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية مع منتخب الإمارات برصيد 161 مباراة، فيما يتصدر علي مبخوت ترتيب الهدافين التاريخيين للفريق، بتسجيله 85 هدفا.ويتمتع المنتخب الإماراتي بتواجد مزيج رائع من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، ويمتلك الفريق مدربًا مميزًا هو البرتغالي باولو بينتو، الذي يتمتع بخبرة عالية، حيث سبق له قيادة منتخب كوريا الجنوبية بسجل ناجح.

وشهد منتخب الإمارات العديد من التغييرات خصوصا على مستوى التشكيلة، منذ تولى بينتو القيادة الفنية في تموز الماضي، خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.وقام بينتو بعملية تغيير واسعة، واستعان بعناصر شابة ووجوه جديدة تم استدعاؤها لأول مرة، فيما تضع الجماهير الإماراتية آمالا عريضة على نجمها المخضرم علي مبخوت، الهداف التاريخي للفريق، وفابيو ليما، أغلى لاعبي المنتخب الإماراتي من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 7 مليون يورو.ويحتل المنتخب الإماراتي، التي تبلغ قيمته التسويقية 34.65 مليون يورو، المركز الـ63 عالميا في التصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لنهائيات أمم آسيا 2023.