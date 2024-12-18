بغداد – طالب كريم:

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية كتاب ” عبد الحميد العلوجي.. سيرته وعمله الوظيفي ونشاطه الثقافي في العراق حتى عام ١٩٩٥ ” للباحث أثير إبراهيم العزاوي.

لاشك أن من كتب في التاريخ والتراث كثيرون، وقدموا خدمة جليلة للإنسانية بغض النظر عن تقييم ما تم تدوينه، سواء ما تم نقله من بطون الكتب أو ما تم تحقيقه من المخطوطات، والمرحوم الأستاذ عبد الحميد العلوجي التراثي الموسوعي المحقق المجدد هو واحد من الرموز وليس من الأرقام وهم كثر، ترك بصمة في تاريخ التراث والثقافة العراقية وسجل أسمه بين قوائم الأعلام والمحققين.

وضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة ” سيرة ” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدر حديثاً للباحث أثير إبراهيم العزاوي كتابه الموسوم ” عبد الحميد العلوجي.. سيرته وعمله الوظيفي ونشاطه الثقافي في العراق حتى عام ١٩٩٥ . أعتمد هذا الكتاب جزءاً مهماً من الوثائق ومنها الملفة الشخصية للراحل عبد الحميد العلوجي المحفوظة في مديرية التقاعد العامة إذ أمدت الباحث بمعلومات مركزة عن سيرته ، وتدرجه الوظيفي ، والأوراق الرسمية والهوايات الخاصة به ، فضلاً عن مخطوطاته المتمثلة بالمستشرقين وآثارهم ، إذ أعطته أهمية في تغطية جوانب مهمة في الكتاب ، فضلاً عن المخطوطات التي تضمنت قصائد شعرية كُتبت بحق عبد الحميد العلوجي ، كما حظيت مؤلفاته الشخصية والكتب والصحف والمجلات والموسوعات والبحوث والدراسات ، والأطاريح الجامعية بأهمية كبيرة في فصول الكتاب .

يحتوي الكتاب أربعة فصول:

–الفصل الأول: حياة عبد الحميد العلوجي حتى عام ١٩٥٥.

— الفصل الثاني: العمل الوظيفي والنشاط الثقافي لعبد الحميد العلوجي بين عامي ١٩٥٥—١٩٧١.

— الفصل الثالث: النشاط الثقافي لعبد الحميد العلوجي بين عامي ١٩٧٢–١٩٩٥، تعيينه رئيسا لتحرير مجلة المورد ، تعيينه مديراً عاماً لدار الكتب والوثائق ، منحه وسام المؤرخ الذهبي .

— الفصل الرابع: عرض وتحليل لمؤلفات عبد الحميد العلوجي المطبوعة والمخطوطة، والبحوث والدراسات والمقالات المنشورة، البحوث والدراسات في المؤتمرات العلمية، الكتب المحققة.

يقع الكتاب ب — ٣١٦ — صفحة من القطع الكبير.

طبع الكتاب ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب…