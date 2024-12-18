في المثنى .. انطلاق فعاليات المهرجان التربوي السينمائي التاسع

متابعة – الصباح الجديد:

انطلقت في محافظة المثنى فعاليات المهرجان التربوي التاسع للأفلام القصيرة، وذلك بمشاركة 15 فيلما من مختلف المحافظات وبحضور فني وتربوي واسع، فيما اختص المهرجان بمحور مكافحة المخدرات.

عن هذا المهرجان قال الاستاذ محمد ابراهيم عبودي مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي:

برعاية كريمة من وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس الجبوري، تقيم المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي مهرجان الفيلم السينمائي التاسع تحت عنوان ” كلا للمخدرات” وبضيافة كريمة من تربية محافظة المثنى، هناك مقولة اعتز بها كثيرا ” العيش في الماضي هو الندم والعيش في المستقبل هو القلق، أما العيش في الحاضر هو السلام” فرسالتنا نحن كتربويين ومعلمين ومدرسين نشر ثقافة السلام من خلال هذا الفيلم السينمائي. حقيقة أنا اليوم أشعر بالانتماء لهذه الوزارة العظيمة، وزارة التربية التي لها دور كبير جدا في غرس القيم ومعالجة الآفات التي دخلت الى وزارة التربية “.

من جانبه ذكر مدير النشاط المدرسي في تربية محافظة المثنى الفنان صفاء ميرزا، إن المهرجان يستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة المحافظة والحكومة المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التربية رشحت لجنة للتحكيم لاختيار الأفلام الفائرة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على أن تكون الأفلام ضمن الإطار التربوي الهادف مع الحفاظ على الاحترافية السينمائية.