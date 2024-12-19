جامعة بابل تقيم ندوة عن أساليب وخطوات التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة

بابل – رافع عبد القادر:

برعاية السيد رئيس جامعة بابل الاستاذ الدكتور أمين الياسري المحترم، أقام مركز البحوث والدراسات البيئية في جامعة بابل ندوة علمية بعنوان (أساليب وخطوات التحول الى استخدام الطاقة المتجددة)، حضرها مديرة المركز الأستاذ المساعد الدكتورة هدى سامي الحسن، وعدد من الباحثين والاساتذة من جامعتي بابل والمستقبل.

وتضمنت الندوة مجموعة محاور تناول الأول الذي قدمه الأستاذ المساعد الدكتور علي خالد ابراهيم محاضرة عن الطاقة المتجددة ومصادرها بين فيها مصادر الطاقة المتجددة وأنواعها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة حرارة الجوف .

وتطرق المحور الثاني إلى توليد الطاقة الكهربائية من البكتريا القته الأستاذ الدكتورة ندى خزعل كاظم أوضحت فيه كيفية استخدام الاحياء المجهرية في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تصنيع خلية وقود حيوية من الفضلات العضوية، أما المحور الثالث فقد استعرض فيه الدكتور رؤوف جبار معروف صنع تيار الالكترونات من الطاقة عبر انتاج الكترونات مباشرة في محلول من خلال بكتريا تتغذى على الالكترونات بدلا من السكريات، أما المحور الرابع فقد كان بعنوان خلايا الوقود الكهروكيميائية الحيوية للدكتورة لميس فائز ناصر بينت فيه كيفية عمل الخلية الحيوية وما الأمور الواجب توفرها في الخلية الحيوية لكي تولد طاقة والعوامل المؤثرة عليها .

وخرجت الندوة بتوصيات منها ضرورة الاهتمام باستراتيجية الطاقة بالعراق من خلال تفعيل اهداف وخطط الاستفادة القصوى للموارد الطبيعية والطاقة النظيفة كالشمس والرياح لكي تحدث نقلة نوعية في امدادات الطاقة يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب واستثمار الطاقات الشبابة وعدم جعل على الطاقة الإحفورية كالنفط المصدر الوحيد للطاقة.