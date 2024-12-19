اجراء عملية تبديل مفصلي الركبة والورك الايسر لمريض خارج القطر

اسعد الحسناوي

تمكنت الملاكات الطبية والصحية في مركز المصطفى التخصصي لتأهيل المعوقين من تأهيل مريض بعمر (58) عاما يعاني من عدم القدرة على الوقوف والسير بعد اجراء عملية تبديل مفصلي الركبة اليمنى واليسرى وتبديل مفصل الورك الايسر خارج القطر .

وبين مدير مركز المصطفى التخصصي لتأهيل المعوقين اخصائي مفاصل وتأهيل طبي الدكتور عدي حاتم نايف تم استقبال المريض وكان يعاني من هشاشة شديدة في العظام مع سوفان متقدم في الركبتين وعدم القدرة على الوقوف والسير بسبب اجراء عملية تبديل مفصلي الركبة اليمنى واليسرى إضافة الى تبديل مفصل الورك الايسر وألم شديد في المفصلين خارج القطر في دولة الهند وراجع المريض عدد من المؤسسات والمستشفيات بعد العملية ولكن دون جدوى حيث تم تشكيل فريق طبي لمتابعة حالة المريض

وبين المشرف على حالة المريض رئيس اطباء عموميين اقدم عبد الله نوري حسين تم استقبال المريض بعد اجرائه العملية بشهرين وتم اجراء الفحوصات والمعاينة الطبية والفحص السريري وفحص القوة العضلية لعضلات الاطراف السفلى وفحص المدى الحركي للمفاصل حيث تم وضع برنامج علاجي تأهيلي بواقع جلستين في الأسبوع تحت اشراف رئيس معالجين طبيعيين اقدم رائد جاسم خلف وبعد اكمال الجلسة الخامسة استطاع المريض المشي بواسطة العكازة المرفقية لمسافات طويلة وبدون عكازة لمسافة جيدة والمريض بدء يستجيب للعلاج الطبيعي وبعد اكمال الكورس العلاجي سيقوم المريض بالاستغناء عن العكازة ، اضافة الى تدريب ذوي المريض على بعض التمارين اللازم اجرائها في المنزل مع جلسات العلاج في المركز بغية الوصول الى افضل مستوى حركي .