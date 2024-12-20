“ضفاف الجنة: ريادة في استقدام وتشغيل الأيدي العاملة بخبرة ومصداقية”

إن ما يشهده البلد من حركة اقتصادية وعمرانية شاملة في كافة المجالات، وما يعانيه المواطن من ضغط العمل، وكثرة الالتزامات الوظيفية والعملية، جعلت من مسألة إيجاد وسيلة لإدارة شؤون البيت، والاشراف على الحاجات الاساسية، ومتابعة كبار السن والاهتمام بهم ورعايتهم، حاجة ملحة وضرورية في الوقت الحاضر. ومن هذا المنطلق، تسعى شركة ضفاف الجنة للتجارة العامة واستقطاب وتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير معينات للمرضى وكبار السن، وتزويد دوائر القطاع الخاص والشركات الاستثمارية، بكفاءات وموظفين، قادرين على إدارة أعمال تلك الدوائر.

علما أن الشركة، مجازة ورسمية، وتمارس أعمالها في مقرها الكائن في بغداد/ البنوك/ شارع المشتل. وتستقبل مراجعيها على مدار الاسبوع. وقد صادف تواجدنا في مقر الشركة، عدد من المواطنين الذين أكدوا لنا أن وجودهم في الشركة، لغرض تجديد عقودهم التي تم توقيعها مع الشركة التي بدورها قامت بتوزيعهم على عدد من دوائر القطاع الخاص، في مختلف المحافظات. ولا شك اليوم أن البطالة تمثل أكبر تحد يواجه الشاب العراقي، حيث أن كثرة الخريجين، وقلة فرص التعيين، ساهم بانتشار البطالة بين الخريجين وغير الخريجين، ولعل وجود شركات التوظيف واستقطاب الأيدي العاملة، ساهم الى حد كبير بتوفير فرص عمل لعدد من طالبي التوظيف، ولأن شركة ضفاف الجنة، لها السبق بهذا المجال، حيث أنها تأسست قبل أكثر من 7 سنوات، وساهمت بشكل كبير بإيجاد فرص لأكبر عدد من الخريجين، وفي مختلف الاختصاصات.