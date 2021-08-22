غدا.. لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تبدأ جولتها في تفقد منشآت البصرة

طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة الوطني امام كوريا الجنوبية

متابعة ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيأةُ التطبيعيّة للاتحادِ العراقي لكرة القدم ردَ الاتحادِ الخليجي بخصوص تحديدِ موعد زيارة محافظة البصرة لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافةِ بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.وسيصلُ وفدٌ كبيرٌ من الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم إلى محافظة البصرة لتفقد المنشآت والملاعب هناك والالتقاءِ بالمسؤولين والمشرفين على الملاعب.

ويضمُ وفدُ الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم، الذي سيزورُ محافظةَ البصرة من ٢٣ حتى ٨/٢٦ كلاً من الدكتور محمود الشيباني (عضو اللجنة التنفيذية – رئيس اللجنة)، وجاسم سلطان الرميحي (الأمين العام – نائب رئيس اللجنة)، وحمد عبد الكريم الباجري (عضو لجنة)، وفيصل إسماعيل المالك (المستشار الاستراتيجي –عضو اللجنة)، وطارق علي محمد (عضو اللجنة)، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، واحمد عبدالله النعيمي (عضو اللجنة)، وميرزا أحمد علي (عضو لجنة)، وخالد سليم الحاج (عضو لجنة).

وفي سياق اخر، أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيفتتحُ منتخبنا الوطني التصفيات الآسيوية بملاقاةِ منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول المقبل في المباراة التي ستقام على ستاد سيئول كأس العالم في العاصمة الكورية سيئول، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية طاقمُ تحكيم بحريني بقيادة نواف عبد الله غياث شكرالله (حكم ساحة)، ومحمد جعفر محمد سلمان (حكماً مساعداً أول) وعبدالله صالح عبدالله (حكماً مساعداً ثانياً)، والسيرلانكي هيتيكامكانامغي كريشانثا ديلان بيريرا (حكماً رابعاً)، والأسترالي اناز هاكان (مقيّماً للحكام) والأوزبكي أريوڤ عليم (مشرفاً للمباراة).

إلى ذلك، أثبتت الفحوصاتُ الطبيّة التي أجريت لحارسِ منتخبنا الوطني (جلال حسن) عن تعرضه لتمزقٍ في الغضروف الهلالي سيغيب من خلاله عن مباراتي منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واشتكى الحارس (جلال حسن) من ألمٍ في الركبةِ في معسكر المنتخب في تركيا، قبل أن يكشف فحص الرنين المغناطيسي عن تعرضه إلى تمزقٍ بالغضروف الهلالي الوحشي للركبة اليسرى، ويحتاج إلى عمليةِ تنظيف الغضروف بالناظور ، وسيغيب عن الملاعب لمدةِ شهر تقريباً.ووجهَ الملاكُ التدريبي لمنتخبنا الوطني الدعوةَ لحارس نادي القوة الجوية (محمد صالح) ليحلَ محل الحارس (جلال حسن).

يشار إلى ان منتخبنا الوطني سيلعب في معسكره التدريبي الحالي في مدينة قيصيري التركية مباراتان، الاولى مساء امس السبت امام فريق أغري سبور، ويلاقي في المباراة الثانية يوم الثلاثاء فريق قيصيري سبور.