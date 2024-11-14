سوريا.. القوات الأميركية تضرب أهدافا تابعة لإيران

الصباح الجديد ــ وكالات:

نفذت القوات الأميركية، ضربات ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأميركية في البلاد، وفق ما أفاد الجيش الأميركي.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات استهدفت “مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للامدادات.. ردا على هجوم صاروخي على أفراد أميركيين”.

وأضاف في بيان: “هذه الضربات ردّ على هجوم صاروخي على جنود أميركيين في قاعدة الشدادي. لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأميركية ولم تقع إصابات بين القوات الأميركية أو القوات الشريكة خلال الهجوم”.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش.

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تستهدف مجموعات موالية لإيران على نحو متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا، ردا على دعم واشنطن لإسرائيل. وترد الولايات المتحدة على هذه الهجمات بضرب مجموعات تدعمها إيران.

وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها.