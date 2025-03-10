أب لـ 14 طفلاً .. الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك ماض في إنجاب الأطفال

متابعة – سمير خليل:

لا تخلو حياة مشاهير وأثرياء العالم من المفاجآت والاخبار الطازجة التي يسيل عليها لعاب الاعلام، ودائما ما يكون هؤلاء المشاهير أو الاثرياء تحت طائل المتابعة والمراقبة والملاحقة من أجل الحصول على خبر أو معلومة تطرز بها صفحات الصحف أو يتكحل بها الاعلام المرئي والمسموع.

إيلون ماسك الملياردير الامريكي الشهير والذي برز اسمه وتردد كثيرا هذه الفترة خاصة خلال الأيام الأخيرة المحمومة للصراع الرئاسي الامريكي، إذ تبين أن ماسك كان أقوى حليف للرئيس امريكي المنتخب دونالد ترامب بل كان الداعم الاكبر لترامب في طريقه نحو كرسي الرئاسة.

وكمكافأة لموقف ماسك الداعم لترامب لم ينس الاخير أن يكافئ صاحبه إذ أعلن ترامب: “يسعدني أن أعلن أن العظيم إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة كفاءة الحكومة ، بالتعاون مع الوطني الأميركي فيفيك راماسوامي”. هذا ما أعلنه ترامب ضمن سلسلة إعلاناته المتتالية عن المرشحين للانضمام إلى إدارته الجديدة.

ومع الجدل بشأن المناصب السياسية والعسكرية الكبرى، جاء القرار المتعلق بإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ليخطف جانبا كبيرا من الأضواء، فبعيدا جدا عن عالم السياسة رصدت وسائل الاعلام جانبا مهما من حياة الملياردير الشهير وهو الجانب الاسري حيث تابعت هذه الوسائل شغف ماسك بالانجاب وتعدد الاولاد من نسائه العديدات، وبناء عليه فيبدو أن ماسك ماض في إنجاب الاطفال، فبعد تأكيد المؤثرة الأميركية الشهيرة آشلي سانت كلير، منذ أسابيع قليلة أنها أنجبت منه طفله الـ 13، قبل 5 أشهر، أطلت شيفون زيليس المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، بمفاجأة أخرى، فقد كشفت أنها رزقت من والد طفليها التوأم Strider وAzure، بطفل آخر يدعى سيلدون ليكورجوس.

وكتبت على حسابها في منصة إكس، أنها اتفقت مع ماسك البالغ من العمر 53 عاماً بالكشف عن مولودهما الجديد، إلا أنها لم توضح متى ولد سيلدون.

في حين اكتفى مالك منصة إكس بالتعليق على تلك التغريدة بإيموجي “قلب”.

وكان مؤسس تيسلا وزيليس أعلنا في تشرين ثاني 2021، أنهما رحبا سرًا بتوأم، (ابن يدعى سترايدر والابنة أزور)، وُلدا قبل أسابيع فقط من ترحيبه مع الموسيقية غرايمز بطفلة تدعى Exa Dark Sideræl، عبر أم بديلة، وفق ما أظهرت حينها وثائق محكمة نشرتها Insider في تموز 2021. وأتى ذلك، بعدما كشفت سانت كلير أيضا أنها أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر، فيما لم يعلق ماسك، كما أكدت لاحقا عبر محاميها أن ماسك لم يعترف حتى اللحظة بأبوته، ولم يرد على كافة اتصالاتها، ما دفعها إلى رفع دعوة أبوة وحضانة ضده.

وكعادة هؤلاء المشاهير في لملمة الفضائح والقصص المثيرة في حياتهم، فإن لديهم الوسائل الكثيرة لذلك وأهمها المال، فبمقدار من هذا المال مهما بلغ رقمه يمكن أن يغلق فضيحة أو حتى جريمة يقترفها أو يتهم بها أحد هؤلاء.

وعند أي فضيحة أو دعوى أو شكوى تطفو الاموال على ساحة النزاع وتبدأ عملية المزايدة والاقناع بسد أغلب الثغرات وردود الافعال التي تخلفها الفضائح والجرائم، وبالتأكيد سيقبل المشتكي أو القابض على الفضيحة بما يمنحه الغني، فالمال هو الحل وأساس السعادة والرضا للكثير من البشر.

وإيلون ماسك المولود في 28 حزيران 1971 في بريتوريا بجنوب إفريقيا هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية، وهو مستثمر، ومهندس ومخترع ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي. يطمح ماسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

في تشرين الثاني 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم، وفي تشرين الاول 2021، قدر صافي ثروته ب 320,9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم وأول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار في التاريخ، وفي العام 2023 سجل صافي ثروة إيلون ماسك أقوى معدل نمو بين أثرياء العالم، ليستعيد لقب أغنى شخص في العالم من تاجر السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.