رمضان عبادة وصحة للمسلم

أريج الحسيني

رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: 185)

ويعد شهر رمضان المبارك من أعظم الشهور في التقويم الهجري، حيث يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم. فهو شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة، وهو الفرصة السنوية التي ينتظرها المؤمنون للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل فضائل رمضان، فوائده الروحية والصحية، العبادات المرتبطة به، وعاداته وتقاليده في مختلف الدول الإسلامية.

ومن العادات والعبادات المستحبة في رمضان:

أولها: الصيام

الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهو عبادة تهذب النفس وتقوي الإرادة.

ثانيها:

صلاة التراويح

صلاة التراويح من السنن المؤكدة في رمضان، وتُصلَّى بعد صلاة العشاء، وهي فرصة عظيمة لنيل الأجر والثواب.

ومنها:

تلاوة القرآن

رمضان هو شهر القرآن، لذا يُستحب الإكثار من قراءته وختمه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضا:

الصدقة والزكاة

تكثر أعمال الخير والصدقات في رمضان، إذ أن الأجر فيها مضاعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان

ورمضان له فوائد لا تعد ولا تحصى ومنها:

يساعد الصيام على إراحة الجهاز الهضمي، وتقليل مشكلات المعدة والهضم.

ب. تعزيز صحة القلب

الصيام يقلل من مستوى الكوليسترول الضار، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

ج. تخليص الجسم من السموم

يعمل الصيام على إزالة السموم من الجسم، مما يساعد في تحسين وظائف الجسم

ولا ننسى الأمر الأساسي هو شهر الرحمة والمغفرة بين جميع القوميات ورمضان ملئ بالروحانية والقصص الجميلة والتكاتف الأسري والتعايش السلمي بين افراد المجتمع فكثيرا ما نرى المسيحيين والإيزيديين والصابئة يحترم جاره المسلم ويشاركه في طقوس رمضان

ويتوددون لبعضهم البعض. وأيضا رمضان يعطينا الطمأنينة والراحة النفسية من خلال تنقية الجسد والقلب والتفرغ للصلاة والعبادة والصدق في الدين والدنيا.

اللهم اجعله شهرا مباركاً وشهر التقوى والإيمان في الدنيا والآخرة اللهم آمين يا رب العالمين.