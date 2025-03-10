قيمتها مليار دينار.. منحة يابانية لتطوير متحف السليمانية

متابعة – الصباح الجديد:

كشف عضو مجلس النواب العراقي الدكتور بريار رشيد، عن منحة يابانية لتطوير متحف السليمانية، بقيمة مليار دينار عراقي، وعن مشاركة هيئة التعاون الدولي اليابانية في أعمال التطوير، لإعداد سيناريو جديد لتطوير المتحف.

وقال رشيد في بيان صحفي: إنه “بعد الجهود التي بذلناها في الفترة الأخيرة لتطوير مؤسسات في محافظة السليمانية عبر المنظمات الدولية والمراكز الدولية، تمكنا من استحصال موافقة السفير الياباني لدى بغداد لتنفيذ مشروع لتطوير متحف السليمانية الدولي بقيمة مليار دينار”.

وأضاف أنه “ولذات الغرض أجرينا زيارة إلى السفارة اليابانية في بغداد واجتمعنا مع القائم بأعمال السفارة كينجي يوكوتا، وتباحثنا حول تنفيذ المشروع المذكور”.

وتابع أنه “بعد توقيع مذكرة للتفاهم المشترك بين السفارة ووزارة الخارجية العراقية، تقرر المضي بتنفيذ مشروع تطوير متحف السليمانية خلال الشهر الجاري بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية”.

وأكد أن “المشروع سيساهم بشكل كبير في حفظ التراث الثقافي وإغناء متحف السليمانية في مجال بناء القدرات، وتوثيق وتسجيل القطع الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والحفاظ عليها وترميمها”.