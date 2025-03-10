مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء

متابعة – الصباح الجديد:

شهدت صحراء السماوة ظاهرة مناخية غير مسبوقة، حيث غطت الثلوج مساحات واسعة منها، في حدث وصفه الناشط البيئي رعد حبيب الأسدي بأنه الأول من نوعه في تاريخ المنطقة، وقال الأسدي في مقطع مصور: “كميات الثلوج التي تساقطت في صحراء السماوة كانت كبيرة، وحولت المنطقة بالكامل إلى مناطق ثلجية بيضاء”.

وأكد أن هذه الظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي العالمي، حيث أشار إلى أن “هذا المشهد هو نتيجة مباشرة للاختلالات المناخية التي تحدث عندما لا يتم التحكم في التصرفات البيئية، مما يؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في أنماط الطقس”.

ويعد تساقط الثلوج في المناطق الصحراوية مؤشرا على الاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر بشكل مباشر على الطبيعة والنظم البيئية.