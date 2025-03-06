الفلسفة وفن الأوبريت أهم فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الأدبي

بغداد – الصباح الجديد:

في مساء مفعم بالحياة والجمال افتتحت فعاليات اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع الأدبي الذي يقيمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بدورته الثالثة بعنوان (نزهةٌ ربيعيّةٌ مع كتاب)، بحفل مشترك لتوقيع المجموعتين الشعريتين (ورد الأرق) للشاعر عقيل العلاق و(حلق مع الحمام) للشاعر أحمد طابور ورواية ( تجزؤ) للروائي محمد الراوي، بحضور جمع كبير من المهتمين بالشأن الثقافي.

وحملت الجلسة الأولى من اليوم الرابع عنوان (حوارات فلسفية) أدارها د. أحمد الظفيري، وتحدث فيها أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية د. علي المرهج، الذي أكد أن مستقبل العلوم الإنسانية في الدول العربية وخصوصاً الفلسفة مهدد وهو على حافة النهاية

إذ لا توجد نسبة وتناسب في عدد الطلاب وعدد التدريسيين بقسم الفلسفة في العراق وهذا أيضاً ينطبق على بعض الدول العربية، وكل ذلك يتعلق بسوق العمل وعدد الكليات الأهلية، كما تطرق المرهج لموضوع ارتباط الفيلسوف بالسلطة من عدمه والبراغماتية وغيرها من المواضيع الفلسفية.

أما الفعالية الثانية فقد كانت على أنغام العود حيث قص د. صالح الصحن شريط الجلسة التي حملت عنوان” الأوبريت السينمي / حديثُ وعزفّ وأداء) خصصت للفنان ستار الناصر، الذي تحدث عن مواصفات الأوبريت السينمي الذي بدأ عربياً بكاميرا واحدة ويعتبر الملحن المصري محمد عبد الوهاب رائداً في هذا المجال، فيما تعد البصرة رائدة في صناعة الأوبريت الغنائية العراقي، ليقدم بعدها جملة من الوصلات الموسيقية من أحد الأوبريتات السينمائية.

واختتم اليوم الرابع بفقرة المسابقة الأدبية التي أدارها الشاعر د. حازم الشمري بين فريقي النوارس ودجلة خاصة بالأدباء وجمهور الأسبوع الأدبي.