في متحف الشيخ الدكتور أحمد الوائلي.. ” تضاد” تقيم معرضها التشكيلي الثالث والعشرين ” ألوان تضاد قصائد ناطقة”

بغداد – سمير خليل:

تحت عنوان ” ألوان تضاد قصائد ناطقة” أقامت منظمة تضاد معرضها التشكيلي الثالث والعشرين في مركز ومتحف الشيخ الدكتور أحمد الوائلي ببغداد بالتعاون مع منتديات بغداد الثقافية التابعة لأمانة بغداد.

المعرض ضم أعمالا تشكيلية مختلفة المضامين والأشكال والألوان. عن اختيار متحف الشيخ الوائلي مكانا لمعرضها تجيب الفنانة التشكيلية أسماء الدوري رئيسة منظمة تضاد:

وهل يوجد أجمل من هذا المكان؟ هذا كان حلمي لأنني احترم وأقدر هذه الشخصية الجليلة، هذا الرجل استمع لاحاديثه دائما ولا أمل أبدا حتى وأنا اقود سيارتي، تابعت افتتاح المتحف العام الماضي وكنت أسأل نفسي : يا ترى هل نستطيع أن نقيم معرضا فيه؟، المكان جميل ومريح، أنا أحرص أن تكون منظمتنا أول من يدخل الأماكن المفتوحة حديثا لنقيم فيها معرضا كالذي حصل في افتتاح بيت الجواهري ببغداد، هذا المعرض يحمل الرقم 23 في مسيرة منظمتنا بمشاركة 25 فنان وفنانة والمشاركة مفتوحة لأكثر من عمل، بالنسبة لنشاطنا القادم فلدي اتفاق مع جمعية “آيلا” في مدينة العقبة الاردنية للمشاركة في مهرجان سنوي يقام سنويا بمشاركة 150 دولة “.

السيدة خولة موسى محمد علي مديرة المنتديات الثقافية في أمانة بغداد تحدثت عن المتحف فقالت:

متحف الشيخ الدكتور أحمد الوائلي تم افتتاحه رسميا في حزيران العام الماضي 2024، الافتتاح كان من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وأمين بغداد المهندس عمار موسى والسادة الوكلاء في أمانة بغداد والسيد محافظ بغداد وكذلك عائلة الشيخ الوائلي، تم افتتاح أغلب الأجنحة في المتحف ومازال لدينا تكملة للأجنحة الباقية والتي تتعلق بالمركز الثقافي لأن المتحف متكون من جزأين، المتحف والمركز الثقافي الذي يقع في الطابق العلوي ويضم شاشة ذكية وقاعة لورش العمل والتدريبات، استضافة المعارض الفنية من ضمن برامجنا لكننا عادة لا نوجه دعوات بل نستقبل طلبات إقامة المعارض في متحفنا”.

واضافت: أحيانا لدينا أفكار مثلا مع اتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين ومنظمة اليونسكو، وجهنا لهم الدعوة لزيارة المتحف وإقامة بعض الأنشطة فيه، الحمد لله تم اعتماد المتحف من قبل اليونسكو ليكون مركزا لمحو الأمية المعلوماتية والاعلام، هذا كان في شهر تشرين الاول الماضي عندما أقمنا ورش عمل وتدريبات للصحفيين، مجموعة من موظفي أمانة بغداد العاملين في مجال الاعلام أيضا والوعي البلدي، وتم تدريبهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة المحتوى والأمور الاعلامية، الفكرة أن متحفنا مركز ثقافي معني ببناء قدرات لتنمية المهارات، لدينا أيضا جلسات للغة الانكليزية، مركز ثقافي يكمل ويسير في خط الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، كانت أفكاره متعددة ومتنورة أسهمت في إغناء وفكر وذائقة المجتمع العراقي والعالم الاسلامي “.

الفنانة الشابة آية الطائي دائما ما تكون حاضرة في أكثر من معرض وهي طالبة بالمرحلة الاعدادية، كيف توفق بين عملها والدراسة تجيب:

أوزع مجهودي بين الاثنين، صحيح أن الأمر متعب لكن نهايته جميلة، لدي يومان بالأسبوع أدخل فيهما المرسم وهذا تقليد ثابت لدي، وكذلك في أوقات فراغي أرسم في البيت، أرسم بشكل عام ولا أخصص لوحة لمشاركتي في معرض، لدي لوحات وأنا اختار منها للمعارض، أرسم موضوعات مختلفة وأحيانا عندما يطلب مني رسم لمعرض معين أنفذ ذلك، أطمح لإقامة معرض شخصي”.

القادمة من أربيل الفنانة التشكيلية راسمة محسن شاركت بلوحة واحدة وهي تعمل أيضا بفن الغرافيك، غرافيك وطبع على اللينو، تخطط محسن لإقامة معرض شخصي، تؤكد أن الروابط الفنية المتعددة في التشكيل العراقي تتيح للفنانين فرصة التعارف”.

الفنان الشاب مؤمل صباح من المشاركين دائما في معارض تضاد قال:

أحيانا أشارك بلوحة واحدة في عدة معارض بسبب كثرة هذه المعارض، تقريبا كل شهر معرض، أنا أشارك في معارض تضاد فقط لأنني مع المؤسسين للمنظمة، الروابط الفنية المتواجدة في الساحة روابط محترمة وهي تصب في صالح الفنان، فنحن بدون هذه الروابط كنا مظلومين ومحرومين من عرض أعمالنا لأن من الصعوبة إقامة معرض شخصي، هنا يفسحون المجال للفنان أن يبرز عمله، سأقيم معرضا شخصيا بعد أن يعرفني الناس أكثر”.