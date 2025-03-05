البرنامج الرمضاني “تجربتي” في موسمه الثاني بعد فوزه بجائزة الهلال الذهبي في موسمه الأول

وداد إبراهيم

تُعد البرامج الحية والواقعية من أكثر المحتويات التي تثير إعجاب المشاهدين وتستحوذ على اهتمامهم، خاصةً عندما تتناول موضوعات من صميم الحياة العامة وتعكس معاناة الفقراء والكسبة. هذه البرامج تلقى رواجًا كبيرًا نظرًا لقدرتها على نقل الواقع كما هو، وهو ما جعل برنامج “تجربتي”، الذي بثه تلفزيون العراقية في رمضان الماضي، يحظى بجائزة الهلال الذهبي تكريمًا لتميزه.

هذا النجاح دفع المخرج أحمد الطيب إلى تقديم موسم ثانٍ من البرنامج، بالتعاون مع المعدّة والمقدمة الشاعرة علياء المالكي.

وفي حديثها لـ”الصباح الجديد”، أوضحت المالكي قائلة: “قررت قناة العراقية إنتاج الموسم الثاني من البرنامج بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول في رمضان الماضي، بمشاركة كادر متعاون بذل جهدًا كبيرًا لإنجاحه، ومنهم المخرج الفنان أحمد الطيب، الذي يملك خبرة في برامج الكاميرا الخفية، والمنتج نصرت الماجد، إضافة إلى المونتير سيف شغيدل، والمصورين أحمد كريم وسجاد علي”.

وأضافت المالكي: أن البرنامج استضاف هذا العام نخبة من نجوم الدراما العراقية، من بينهم محسن العلي، محمد حسين عبد الرحيم، كاظم القريشي، والكوميدية رفل نشمي.

وأكدت أن مشاركة هؤلاء الفنانين أضافت قيمة كبيرة للفكرة، نظرًا لما يتمتعون به من خبرة وكفاءة في تجسيد الشخصيات. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت فريق العمل، إلا أن الحلقات خرجت بصورة متميزة، حيث يغطي البرنامج شهر رمضان بالكامل، بمعدل ثلاثين حلقة كونه برنامجًا يوميًا.

وأشارت المالكي إلى أن نجاح الموسم الأول يعود إلى تركيزه على تسليط الضوء على العاملين في قطاع الكهرباء والمهن اليدوية، مما لامس قلوب المشاهدين.

وعن ظروف التصوير، قالت: “كنا نخرج إلى مواقع العمل منذ الساعة السادسة صباحًا، بينما كان المخرج والكادر يتوجهون قبل يوم لمعاينة المكان والتأكد من جميع التفاصيل، ورغم أن العمل كان يوميًا ولساعات طويلة، إلا أننا لم نشعر بالتعب، لأننا كنا نعيش تجارب حقيقية من يوميات المواطن البسيط”، لذا فأن الموسم الثاني شهد العديد من التغييرات والتطورات لأن لبرامج الناجحة يجب أن تتطور، وهذا ما تحقق في هذا الموسم، حيث قدمنا حلقات أكثر تنوعًا ومتعة”.

وقد أشاد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بهذه التجربة، وكتب عبر صفحته الرسمية: “التفاتة رائعة من قناة العراقية التي أطلقت الموسم الثاني من برنامج (تجربتي)، حيث يسلط الضوء على المهن المختلفة من خلال تجربة حية يخوضها أحد الفنانين”.

ويتيح البرنامج للفنانين تأدية مهن متنوعة أمام الكاميرا ليوم كامل، مما يمنح المشاهدين نظرة واقعية على طبيعة هذه الأعمال والتحديات التي تواجه العاملين فيها. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم العمال وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المهن المختلفة.

من جانبه، أكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن التغطية الإعلامية لهذا البرنامج تهدف إلى إبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال يوميًا، وتسليط الضوء على المخاطر والصعوبات التي تواجههم.

وقد لاقى “تجربتي” استحسان المشاهدين، إذ يقدم تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتوعية، مما يعزز من قيمة العمل، ويؤكد على ضرورة دعم الفئات العاملة في مختلف القطاعات، تقديرًا لدورهم الأساس في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية.