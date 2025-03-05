نقابة الفنانين العراقيين تقيم ملتقى سينما الشباب الرمضاني بدورته الخامسة

بغداد – الصباح الجديد:

تقيم نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع فريق صدى السينما والمسرح الشبابي ودائرة السينما والمسرح ” ملتقى سينما الشباب الرمضاني بدورته الخامسة “على حدائق نقابة الفنانين العراقيين خلال فترة شهررمضان المبارك.

ووضعت النقابة شروطا للمشاركة في الملتقى تضمنت:أن يكون الفيلم منتجا منذ سنة 2023 فما فوق، وأن يكون الفيلم قصيرا بزمن مدته أكثر من 3 دقائق وأقل من 30 دقيقة، وأن يكون صانع الفيلم عراقي الجنسية سواء كان داخل العراق أو خارجه. وتقبل الافلام بكافة أنواعها (روائي وثائقي وانميشن).

كما ستتبارى الافلام في الملتقى على ثلاث جوائز، وستكون في الملتقى مسابقتين مسابقة لأفلام الطلبة ومسابقة لأفلام الشركات والمؤسسات والافراد، على أن تحدد الافلام المقبولة في الملتقى لجنة مشاهدة معتمدة من قبل ادارة الملتقى، وسيكون اختيار الافلام الفائزة وفق آلية تجمع بين الجمهور ولجنتي المشاهدة والتحكيم وفق اختبار احصائي مميز 25% من قيم لجنة المشاهدة و35 % من تصويت الجمهور الحاضر في الملتقى و40% من قبل لجنة التحكيم.

وقررت النقابة أن يكون يوم الجمعة المقبل السابع من شهر آذار الجاري آخر موعد للتقديم.ً