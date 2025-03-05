تدريسية في كلية الفنون الجميلة تقيم معرضاً للصورالفوتوغرافية

بغداد – الصباح الجديد:

بدعم متواصل من قبل عمادة كلية الفنون الجميلة، افتتح السيد عميد الكلية الدكتورمضاد الاسدي المعرض الشخصي الاول للصورالفوتوغرافية للتدريسية الدكتورة غيداء علي هارف في كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية وبالتعاون مع وحدة شؤون المرأة.

وتضمن المعرض عددا من الصور والتي شملت مجموعة من المعالم العراقية والاثارية ومجموعة من الصور المختلفة التي وثقت شخصيات وطنية عراقية ومناطق ذات أبعاد جمالية كبيرة، وشهد المعرض حضور عدد من الاكاديميين وطلبة الكلية.

من جهة أخرى تستعد كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد لإقامة مؤتمرها العلمي (21) تحت عنوان ” جمالية الاستدامة والوعي البيئي” في يومي التاسع والعاشر من حزيران المقبل، ويتضمن المؤتمر ستة محاور.