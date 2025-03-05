رمضان الشتاء والصيف

سلام مكي

لأن رمضان يأتي في جميع الفصول، فإن رمضان هذا العام يأتي في وقت يشهد البلد موجات برد غير مسبوقة مع فرص لتساقط الأمطار في مناطق مختلفة، وهو أمر جيد ومهم للصائمين، إذ أن رمضان هذا العام، يعد سهلا قياسا بالأعوام السابقة التي كان الصوم فيها في فصل الصيف، حيث ساعات النهار الطويلة، والمعاناة الأزلية مع انقطاع التيار الكهربائي مع حرارة الجو وازدحامات الشوارع، والأزمات الخانقة التي يشهدها البلد والمواطن في نفس الوقت. لعل ما يسهل الصوم في رمضان هذا العام هو برودة الجو، حيث أن الطقس يخفف على الصائمين كثيرا صومهم، كذلك يخفف معاناة انقطاع التيار الكهربائي، ويخفف عن العمال والكسبة عناء الصوم في درجات حرارة عالية. كما أن ساعات الصوم في الشتاء تقل كثيرا عن ساعات الصوم في الصيف بسبب قصر النهار. ولعلنا نتذكر أيام كان رمضان في ذروة فصل الصيف، حيث العطش الشديد يصيب الصائم لأقل جهد يقوم به، مما يضطر معه الصائمون الى التكاسل وعدم العمل أو اللجوء الى العمل بعد الإفطار بالنسبة للعمال أو العمل بعد السحور لغاية وقت الضحى.