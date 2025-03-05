حُلم أشرف.. مسلسل تركي جديد لديميت أوزديمير وشاتاي أولسوي يُعرض في رمضان

الصباح الجديد – وكالات:

رغم أن الجمهور العربي المحب للدراما التركية، اعتاد على مَرسنوات طويلة، أن موسم دراما رمضان يقتصر لديهم على مشاهدة مسلسلات عربية، ولكن يبدو أن الأمر قد يختلف هذا العام، مع انجذاب الجمهورالتركي والعربي للمسلسل التركي المقررعرضه في رمضان، مسلسل “حُلم أشرف”، الذي حقق إعلانه الترويجي رقماً قياسياً فور عرضه.

“حُلم أشرف” مسلسل تركي رومانسي أكشن، بطولة النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي، والممثلة التركية ذات الصيت الواسع في تركيا وخارجها، ديميت أوزديمير.

يلعب شاتاي أولسوي، دور أشرف، شاب يتمتع بالجرأة ويمتلك كلّ شيء يريده تحت يديه؛ حتى يلتقي بديميت أوزدمير التي تجسد دور نيسان، وهي شابة تهوى الموسيقى والحرية، والتي جعلت قلب أشرف ينبض وحياته تنقلب بعد رؤيتها، أشرف، يتيم الأب والأم، ويعيش وحيداً في الحياة؛ لذلك دائماً ما تقابله تحديات ومشاكل، ولكن المشكلة الكبرى التي يدور حولها المسلسل، هو دفعه إلى عالم الجريمة؛ حتى أصبح مُهيمناً على هذا العالم، ويتحمل أشرف مسؤولية بعض الأيتام، الذين اعتبرهم الأشقاء الذين استبدلهم بعائلته المفقودة، ومن ناحية أخرى، يتحمل أشرف مسؤولية ثقيلة لكونه رئيساً لمنظمة سرية.

ويشارك ديميت وأولسوي المسلسل: أنجيب ميميلي، أحمد رفعت سنغار. والمسلسل من تأليف إيثيم أوزيشيك. وإخراج أولوتش بيرقدار.