بابل –الصباح الجديد:

صدرت عن دار وتريات في بابل المجموعة الشعرية (نصوص أمارة بالحب) للشاعر جاسم النجيب احتوت على مجموعة من القصائد العمودية والتفعيلة من القطع المتوسط 120 صفحة. وقال مدير الدار:إن المجموعة الشعرية هي إضافة جميلة الى المكتبة الشعرية في العراق لما يحمله من نصوص شعرية كتبت بمواضيع مختلفة بين الوجداني والوطني والديني. وكتب الشاعر الدكتور جاسم العجة في تقديمه للكتاب هذا ديوانٌ أول، فتحَ عينيهِ على شكلِ زخاتٍ نصيّةٍ ظاهرُها السياسيُّ والدينيُّ والوجدانيّ. ولكن هدفُها الحبُّ أوّلا وآخرا…نعم الحب. هذه الجذوةُ التي إذا شبَّت في ثيابِ موهوبٍ، وأشرقتْ بين حنايا شاعرٍ شابٍّ.. سكبَ جمرَ ذاتِهِ على الورق وارتاحَ غيرَ عابئ بمقولاتِ النقدِ ومعياريةِ التلقي، مضيفا “هنا روحٌ يسكبُها عاشقٌ على ورق. وأجنةٌ تستولدُها روحٌ ناشدةٌ للجمالِ ماديّا كان أم قِيميًّا . اللغةُ فيهِ على قدرِ المشاعرِ لا على قدر ماتتطلبُهُ مقتضياتُ البلاغةِ وأحابيلُها . وضوابطُ النقدِ وصرامةُ قضاتِهِ ” وختم مرحى لصديقي جاسم النجيب وهو يخطو بكلِّ ثقةٍ إلى الانضمام رسميًّا إلى رحابِ الشعريةِ العراقيةِ والعربيةِ داخِلا وبثقةٍ من عَتبةِ الحبِّ الذي تأمرُهُ به هذه النصوصُ من جهته صرح الشاعر النجيب عن الإصدار “هذا المنجزُ الشعريُّ الأولُ الذي ارتأيتُ له أن يرى النورَ بأبهى حلةٍ ، غنيٌّ من حيثُ المبنى والمعنى ، وهو ما انسكبَ من فيضِ الوجدانِ بعيدا عن معيارية التلقي ، يترجم موقفي العقدي والفكري والقِيمي، بلحاظِ الوسطِ الفراتي الذي رافق الصبا وتمازجَ مع نسيجه الثرّ روحُ الشبابِ الطامح، يحمل أعظمَ رسالةٍ للإنسانيةِوأنبلَها وهي الحبُّ بكل مضامينه ( الوطن ، العقيدة ، الشهداء ، الأحباب )” وأضاف: أرجو أن يكون نورا لأنوار قادمة تجد طريقها للإنسان في زمكانية الوجود مستبعدا التمييز العرقي والعقدي. الجدير بالذكر أن المجموعة الشعرية صادرة برقم إيداع من دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد ومتوفرة في المكتبات في بابل وكربلاء.