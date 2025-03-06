من سلسلة منتخبات التراث العربي .. دار الشؤون الثقافية تصدر كتاب “ما أحسن المصباح “

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب، وعن سلسلة “منتخبات التراث العربي” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة والآثار، صدر حديثاً كتاب “ما أحسن المصباح ” منتخبات من كتاب (الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي ت 414 ه، انتخاب وتقديم د. صالح زامل .

الكتاب يحتوي على مقدمة بقلم الناقد أ.د. لؤي حمزة عباس، وتحت عنوان “منتخبات التراث العربي هدية لقارئ جديد”، التي تشرح أهمية قراءة مؤلفات التراث العربي وتأمل خصائصها الأدبية.

يهدف الكتاب إلى تعزيز الوعي بالتراث العربي وتقديم مؤلفات تراثية مهمة إلى جيل جديد من القراء، إذ يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، وفي أصل الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي على 268 صفحة من القطع المتوسط، ويعد الكتاب إضافة قيمة إلى المكتبة العربية.

كما صدر عن دار الشؤون الثقافية كتاب (جبل المراثي- الأنساق المضمرة في الرواية الكردية) للناقد والكاتب صباح هرمز، وهو جزء عن سلسلة “الموسوعة الصغيرة” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ويشير الكاتب في مقدمة الكتاب، إلى أن الروايات الكردية التي اختارها للدراسة تميزت بمستوى فني رفيع، رغم أن الأدب الكردي يحتوي على العديد من الروايات الجيدة التي لم تترجم إلى العربية”.

ويحتوي الكتاب على دراسات نقدية لروايات ثلاثة من أبرز الكتاب الكرد، هم بختيار علي، وسردار عبد الله، ومحمد موكري، ويقدم الكتاب تحليلا عميقا للأنساق المضمرة في هذه الروايات، من خلال دراسة تقنيات السرد والرمزية والتصوف.