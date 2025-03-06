هجوم على مسلسل “بالدم”.. اتهام بـ”سرقة” الفكرة

متابعة – الصباح الجديد:

أثار مسلسل “بالدم” بطولة الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن وكتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، الجدل بعد اتهامات للكاتبة باقتباس القصة من قصة حقيقية تعود لشابة لبنانية تدعى غريتا الزغبي.

وظهرت غريتا قبل سنوات على وسائل إعلام لبنانية لتخبر قصتها التي اكتشفت فيها بعد 40 سنة أنها ليست ابنه والديها، وأنه تمّ استبدالها في المستشفى.

في المسلسل تكتشف غالية التي تلعب شخصيتها الممثلة ماغي بو غصن أنّ ابنتها مريضة تلاسيميا، فتخضع والعائلة كلها للفحص، يتبيّن أنها تحمل المرض الوراثي ووالداها لا يحملانه، ما أدّى إلى الشك في أنها ليست ابنة والدها أو أنها ابنة متبناة.